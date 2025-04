Ricco programma di iniziative nel mese di aprile alla Mediateca di Monaco

Per il mese di aprile la Mediateca di Monaco ha preparato un programma ricco, culturale e variegato. Conferenze, workshop, letture, giochi, ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti.

BIBLIOTECA LOUIS NOTARI (Accesso libero e gratuito se non diversamente indicato)

Cinema pop-corn famiglia : Venerdì 11 aprile alle 18:00 - Il mio amico robot (2023) di Pablo Berger. Un cartone animato divertente ed emozionante sull'amicizia e l'evoluzione delle relazioni umane in un mondo tecnologico in continua trasformazione. (Bambini a partire dai 6 anni e accompagnato da un genitore)

Workshop - «Verde e solidale»: Martedì 15 aprile - Atelier de couture zéro déchet animato da Alizée Mordillat. (Su iscrizione - +377 93 15 29 40 / mediatheque.mc)

Conferenza: Martedì 22 aprile alle ore 18.30 - «La nascita dei grandi magazzini (1852-1925)», presentata da Cécilia Auber.

Concerto: Il trio «MEY» Venerdì 25 aprile alle 19:00 - Una fusione di soul e jazz dal vivo, portata da una voce incantevole e un trio melodioso.

Cineclub: Mercoledì 30 aprile alle ore 18.30 - Little Miss Sunshine (2006) di Jonathan Dayton e Valérie Faris, presentato da Mireille Vercellino. Una commedia drammatica che racconta la storia di una famiglia disfunzionale unita dal sogno di una bambina di partecipare a un concorso di bellezza.



VIDEOTECA-SONOTECA JOSÉ NOTARI (Accesso libero e gratuito se non diversamente indicato)

Giovedì serie: Ogni giovedì alle 12:15 - La Videoteca Sonothèque propone di (ri)scoprire le serie che hanno segnato la storia della televisione.

Workshop «pausa creativa»: Mercoledì 9 aprile dalle 10.30 alle 12.30 - Pausa creativa con Yoann Binsinger. Due ore di scoperta musicale lasciandosi trasportare dalle nostre emozioni e dal nostro immaginario. (Su iscrizione - +377 93 30 64 48/ mediatheque.mc)

BIBLIOTHÈQUE PRINCESSE CAROLINE - LUDOTHÈQUE - Giovani dai 3 anni (Workshop su prenotazione - se non diversamente indicato - al +377 93 15 22 72 o su mediatheque.mc)

I piccoli pensatori: si chiacchiera, si ascolta, si disegna. Lunedì 7 aprile dalle 14h alle 16h - Una discussione aperta e benevola che permette ai bambini di iniziare una riflessione incoraggiando ciascuno a condividere le proprie idee e ad ascoltare quelle degli altri rispettando la diversità dei punti di vista. (Da 7 a 10 anni)

Raduno lettura giovanile - «Il giro del mondo della famiglia Rollmops» di Anne Schmauch. Martedì 22 aprile - Un raduno di lettura aperto ai giovani di 7-10 anni. (Consegna dei premi mercoledì 11 giugno alle ore 15).

Laboratorio creativo - Costruzione in legno. Un laboratorio ideale per scoprire i segreti dei costruzioni divertendosi Mercoledì 23 aprile dalle 14 alle 16 - (6-13 anni)

Laboratorio genitori-figli - «Gattino troppo carino» Mercoledì 30 aprile alle 15:00 - Creazione di un gattino di carta. (A partire dai 3 anni)



BIBLIOTHÈQUE PRINCESSE CAROLINE - LUDOTHÈQUE - Tutti gli appuntamenti piccoli fino a 3 anni

Workshop di lettura Martedì 22 aprile alle ore 10 - Scoperta del libro, delle parole e dei colori.

Workshop - «Piccole mani, grandi parole: workshop lingua dei segni» Martedì 29 aprile alle ore 10 (posti limitati, su iscrizione al +377 93 15 22 72 o su mediatheque.mc)