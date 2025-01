Monaco, all'Auditorium Rainier III concerto diretto da Mirga Gražinytė-Tyla

Venerdì 17 gennaio alle ore 20 all'Auditorium Rainier III, la leader lituana Mirga Gražinytė-Tyla, che ha fatto una forte impressione nel 2023 a Monaco, torna in un programma su misura.

In apertura, farà scoprire la quarta suite tratta dal balletto The Golden Key che il compositore polacco Mieczysław Weinberg (1919-1996) aveva composto nel 1955 da un libro di Alexeï Tolstoï, La Petite clé d'or ou les aventures de Bouratino, una storia fortemente ispirata a quella di Pinocchio e che è diventata uno dei libri più popolari in Russia.

Il sublime Concerto per pianoforte n°2 di Frédéric Chopin seguirà, con come solista il giovane pianista lettone Georgijs Osokins, rivelato durante il 17o Concorso Chopin nel 2015, quando aveva solo 19 anni.

Il concerto si concluderà in apoteosi con la Sinfonia n°9 «Dal Nuovo Mondo» di Antonín Dvořák.

Il programma sarà presentato nuovamente il 19 gennaio al Konzerthaus Dortmund e il 20 gennaio al Concertgebouw di Amsterdam.