Due corsi di disegno alla Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio di Monaco

Anche quest'anno, la Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio trasforma le vacanze invernali in un periodo dedicato all'apprendimento artistico. Due corsi di disegno -aperti al pubblico- saranno organizzati da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2025.

Il corpo in dettaglio - stage curato da Yannick Cosso

Dedicato all'esplorazione della rappresentazione del corpo umano, dal dettaglio anatomico allo studio del corpo nel suo insieme, questo workshop è rivolto a persone che desiderano approfondire la loro comprensione del corpo umano e arricchire la loro pratica artistica in un ambiente amichevole e stimolante. Si svolgerà in presenza di un modello vivente, che richiede l'autorizzazione dei genitori per i minori.

Orari: - liceali, studenti e adulti: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00. Tariffe: - persone già iscritte ai laboratori pubblici: 325 € per 5 giorni (o 65 € / giorno) - persone non iscritte ai laboratori pubblici: 400 € per 5 giorni (o 80 € / giorno)

Me in images - workshop condotto da Éric Sanchez

Il corso si articolerà attorno all'autoritratto per interrogarsi sugli elementi che lo compongono. Sul principio di immagini fatte come in una Fotomaton e giustapposte a disegni o testo, ciascuno dei partecipanti cercherà di trovare una libertà d'espressione per rappresentarsi, creare il suo autoritratto seguendo le poche istruzioni stabilite prima dell'esercizio.

Orari: - bambini da 7 a 9 anni: dalle 9.30 alle 12.30 - bambini da 10 a 13 anni: dalle 14.00 alle 17.00 Tariffe: - persone già iscritte ai laboratori pubblici: 162,50€ per le 5 mezze giornate (o 32,50€ per la mezza giornata) - persone non iscritte ai laboratori pubblici: 200 € per le 5 mezze giornate (o 40 € per la mezza giornata).