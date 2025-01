Francia: modificato l’indice di sostenibilità degli elettrodomestici. L’esordio con televisori e lavatrici

Novità anche in Francia: su alcuni prodotti elettrici ed elettronici è ora visualizzato un indice di sostenibilità. Sostituisce gradualmente l'indice di riparabilità.

S’inizia con i televisori e le lavatrici: destinato a promuovere l’economia circolare, questo nuovo indice integra criteri più completi come la robustezza o l’affidabilità del prodotto.



La visualizzazione obbligatoria di un indice di sostenibilità è prevista dalla legge 2020 relativa alla lotta ai rifiuti e all’economia circolare.



La sua attuazione è definita con decreto del 5 aprile 2024: dal 1° gennaio 2025 si applica ai televisori e sarà estesa anche alle lavatrici nell'aprile 2025.



Ad ogni prodotto viene assegnato un punteggio su 10 che deve essere visualizzato al momento dell'acquisto.

Viene stabilito in base a criteri che valutano l'impatto ambientale e la sostenibilità del prodotto.

Questa valutazione dovrebbe consentire al consumatore di effettuare un rapido confronto tra i prodotti per determinare la propria scelta.



L’indice di riparabilità è stato implementato nel 2021 su 5 categorie di prodotto: smartphone, laptop, televisori, tosaerba, lavatrici ad oblò.

È stato esteso nel 2022 ad altre 4 categorie: lavatrici top, lavastoviglie, aspirapolvere e idropulitrici.



Come viene calcolato l’indice di sostenibilità

Un punteggio compreso tra 0 e 10 consente di valutare la natura sostenibile del prodotto.



Viene calcolato secondo 2 criteri:

Riparabilità: accesso alla documentazione tecnica, facilità di smontaggio, disponibilità e prezzo dei pezzi di ricambio;

Affidabilità: resistenza allo stress e all'usura, facilità di manutenzione e riparazione, esistenza di una garanzia commerciale e di un processo di qualità.



Dove trovarlo

I venditori sono tenuti a esporre in modo leggibile sugli scaffali, in prossimità del prezzo, il rating assegnato all'indice. Un punteggio pari a 10 costituisce l'indice di sostenibilità ottimale.



Appare sotto forma di pittogramma colorato. Per la vendita on-line, tale pittogramma deve essere visualizzato su tutte le pagine collegate all'acquisto del prodotto in questione, "in una dimensione di carattere equivalente a quella del prezzo, in modo da essere leggibile sullo schermo, senza la necessità che il consumatore debba intervenire sullo schermo del computer per adattarlo.



Significato dei colori

Pittogramma verde: indice da 8 a 10.

Pittogramma giallo: indice da 6 a 7,9.

Pittogramma arancione: indice da 4 a 5,9.

Pittogramma rosso: indice da 2 a 3,9.

Pittogramma rosso scuro: indice da 0 a 1,9.