A Roquebrune Cap-Martin la 2ª edizione del "Mio weekend ai musei"

La città di Roquebrune-Cap-Martin partecipa alla seconda edizione del "Mio weekend ai musei", organizzato da Côte d'Azur France Tourisme.

Sabato 25 gennaio, dalle 10:30 alle 16:00, il castello apre le sue porte per una giornata unica all'insegna della creatività e della convivialità.

I visitatori avranno la possibilità di esplorare strutture intriganti, veri inviti alla scoperta, oltre che imparare i segreti dei pigmenti con Gérard Haton-Gauthier, esperto in materia.

Potranno inoltre partecipare a creazioni collettive effimere, tra cui la realizzazione di mulini a vento colorati, la composizione di un mosaico in pixel colorati ed infine la realizzazione di disegni da colorare, proposti dagli artisti del collettivo Unwhite It.

Tariffe: 5 € per gli adulti, 3 € per i bambini. L'animazione sarà completamente gratuita per tutta la famiglia.