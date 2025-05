Cannes sotto i riflettori: il cinema conquista la città

Cannes torna a essere il cuore pulsante del cinema mondiale. Da oggi, martedì 13 maggio 2025, al 24 maggio, la città ospita la 78ª edizione del Festival di Cannes, non solo come passerella per star e cineasti, ma come evento diffuso che coinvolge tutta la cittadinanza.

Il sindaco David Lisnard punta ancora una volta sull’inclusione: i residenti ricevono inviti per assistere a proiezioni ufficiali, salire sul celebre red carpet e partecipare all’anteprima della Palma d’oro.

Alla Gare Maritime, sull’Esplanade Pantiero, è stato allestito anche il “Point Festival”, punto informativo per curiosi e appassionati.





Cinema per tutti e ovunque

Tra le iniziative più amate, tornano Cannes Cinéphiles, Cannes Écrans Juniors e Séniors, la Quinzaine des cinéastes, il Cinéma de la plage e la Semaine du cinéma Positif.

Incontri e proiezioni con registi e attori internazionali sono aperti a tutte le età. Debutta quest’anno CinéMo, un cinema itinerante su ruote con 72 posti, installato a La Bocca per coinvolgere scuole, associazioni e realtà socio-sanitarie.





Il mare incontra l’arte immersiva

Attraccato al Vieux Port, Art Explora è un catamarano-museo lungo 47 metri che ospita esposizioni e installazioni immersive.

Tra le proposte: un viaggio interattivo nei monumenti del Mediterraneo in collaborazione con Ubisoft e una creazione sonora dell’Ircam. Fa parte della seconda edizione della Compétition Immersive, al Carlton, e del primo mercato immersivo del Festival.



Il Festival entra anche in TV (e in città)

France Télévisions trasferisce le sue trasmissioni più seguite sull’Esplanade Pantiero, aprendo le registrazioni al pubblico: da Télématin a La Grande Librairie, fino a Les Rencontres du Papotin, in onda il 23 maggio.

Intanto, il centro d’arte La Malmaison ospita la mostra Poussière d’étoiles di Jean-Michel Othoniel, con 91 opere, di cui 53 create appositamente per Cannes.



Cannes capitale della creazione audiovisiva

Il programma Cannes On Air prosegue la trasformazione della città in un hub della produzione cinematografica e digitale.

Il Campus Georges Méliès conta oltre 1.200 studenti e il polo Bastide Rouge ospita il Cineum, studi di ripresa e residenze per artisti.

Quest’anno nasce anche un consorzio di creatori, con consultazione pubblica già in corso.





Focus sulla nuova generazione

Dal 4 al 6 maggio si è svolto il Festival International des Films des Écoles de Cinéma (FIFEC), vetrina dei migliori corti studenteschi internazionali.

Un’iniziativa per rafforzare la posizione di Cannes come capitale europea dell’immagine.



Cannes, set a cielo aperto

Nel 2024 la città ha ospitato 353 giorni di riprese. Tra i film in concorso quest’anno c’è Nouvelle Vague di Richard Linklater, omaggio al celebre À bout de souffle di Godard. Successo anche per The Substance di Coralie Fargeat, girato a Cannes e vincitore di un Golden Globe.

Il 20 maggio, un nuovo studio del Campus Méliès sarà intitolato a Jean-Paul Belmondo.



Un museo cinematografico a cielo aperto

Cannes vanta 22 murales dedicati alla storia del cinema, visibili gratuitamente per le vie della città.

Un percorso d’arte urbana che rende omaggio eterno alla settima arte, nel luogo che più di ogni altro le ha dato forma e visibilità.