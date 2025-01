Provenza mediterranea, dove l’inverno è dolce

In tutte le stagioni, la Provenza Mediterranea è una destinazione ideale per il relax e il tempo libero, alla scoperta dei suoi paesaggi unici e del suo ricco patrimonio.

L'Ufficio del Turismo propone un programma di gite divertenti e assortite, da vivere in famiglia, con gli amici, da soli o in coppia.



Passeggiando alla scoperta di Tolone durante una visita storica alla capitale del Var o ammirando le ville orientali del quartiere Tamaris a La Seyne-sur-Mer, partire per una spedizione con i “piccoli esploratori” nella macchia di Hyères o celebrare i sapori della Provenza nel mercato di Cours Lafayette: la Provence Méditerranée è il luogo ideale per una fuga all'aria aperta, tra natura e cultura.

L’ufficio turistico propone gite che possono essere prenotate on line o negli undici uffici “fisici” presenti nella regione.