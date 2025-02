Dal 15 al 18 febbraio la 6ª edizione di "Artisti ad Auron"

La stazione di Auron ospita dal 15 al 18 febbraio 2025 la sesta edizione degli Artisti ad Auron, un evento imperdibile che celebra l'arte in tutte le sue forme. Pittori, scultori, tatuatori e creativi investiranno la Piazza Centrale per condividere la loro passione con il pubblico in un'atmosfera amichevole e stimolante.

L'evento avrà inizio sabato 15 febbraio alle ore 10:30. Alle 18.30, la presentazione degli artisti e dei padrini sarà seguita da un aperitivo offerto per scambiare in tutta convivialità.

Un programma ricco e interattivo

Animazioni e live paintings: gli artisti offriranno performance dal vivo, sia su i loro stand solo sulle piste, offrendo uno spettacolo unico ai visitatori e amanti dell'arte.

Laboratori creativi per bambini. Ogni giorno dalle 15 alle 17 gli artisti animeranno workshop gratuiti per introdurre i più giovani a diverse tecniche artistiche: graff, pittura acrilica,.... Iscrizioni sul posto.

Tombola solidale "La mano felice". Organizzata il 15 e 16 febbraio alle ore 18.30, questa tombola raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Lenval, per sostenere i bambini ricoverati. Un appuntamento artistico e solidale da non perdere!

Se siete appassionati d'arte, curiosi o semplicemente alla ricerca di un'esperienza unica in montagna, gli Artisti ad Auron 2025 promettono un'edizione ricca di emozioni, creatività e incontri