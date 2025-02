Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Aiglun (Foto)

Quella che ci propone questa volta è un’escursione, in bicicletta, fino ad Aiglun.



Aiglun

Chiuse e canyon si alternano in uno spettacolo imperdibile.



È forse il canyon più famoso del dipartimento: frequentato da molto tempo, permette una discesa particolarmente coinvolgente per il sito selvaggio e grandioso in cui si inghiottono le verdi acque dell'Estéron.





Il suo percorso richiede imperativamente un flusso basso (acqua bassa), perché la progressione si svolge in gole estremamente strette che a volte richiedono di spostarsi su cenge fuori dall'acqua.



Questi passaggi sono attrezzati con l'installazione di corrimano e funi installate in modo permanente, ma bisogna stare attenti perché possono essere occasionalmente danneggiati da allagamenti o caduta massi.



Vi è la possibilità di accedere anche attraverso il sentiero del Mont Saint-Martin.





Da vedere ad Aiglun

Chiesa parrocchiale di Saint-Raphaël del 18° secolo, fronte con 2 campanili e statua della Vergine e di Sant'Ireneo.

Piccola cappella nel cimitero.

Cappelle rurali.

Cappella di San Giuseppe.

Cappella Saint-Raphaël.