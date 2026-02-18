Grande braderie di Carnevale: tre giorni di sconti per rilanciare il commercio locale

Torna la grande vendita di Carnevale organizzata dalla città di Nizza. Dal 19 al 21 febbraio 2026 è in programma la sesta edizione della maxi braderie collegata ai Nice Carnaval Days, iniziativa che coinvolgerà centinaia di attività commerciali su tutto il territorio cittadino.



Per tre giorni l’amministrazione comunale metterà gratuitamente a disposizione il suolo pubblico in numerose aree strategiche, tra cui Notre-Dame, Massena, Liberté, Longchamps, Malausséna, Jean Médecin e Hôtel des Postes, consentendo ai negozianti di esporre i propri prodotti all’esterno dei punti vendita con prezzi promozionali.



L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di sostegno al commercio di prossimità, considerato un pilastro fondamentale dell’economia locale, e punta anche a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini legate al potere d’acquisto.





Moda, arredamento, bellezza e gastronomia saranno i settori protagonisti di questa tre giorni che invita residenti e visitatori a privilegiare i negozi di quartiere rispetto alle piattaforme globali di vendita online.



L’evento rappresenta inoltre un’opportunità commerciale anche grazie all’afflusso turistico legato alle manifestazioni carnevalesche che, come ogni anno, richiamano migliaia di visitatori in tutta la Costa Azzurra. Per gli esercenti si tratta di una vetrina importante, con la possibilità di proporre merce scontata e aumentare la visibilità delle proprie attività.



