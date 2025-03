Fine mese a Cap3000: tanti eventi nel centro commerciale di Saint Laurent du Var

Gli ultimi giorni del mese di marzo sono all'insegna di Cap3000, il grande centro commerciale di Saint Laurent du Var.



Questi gli appuntamenti

Serata House in calendario giovedì 27 marzo, dalle 19,30 alle 00,30, serata House Ministry Of Sound!

L’invito è quello di vivere un’esperienza unica con ritmi travolgenti e lasciarsi trasportare nell’universo della house music per tutta la notte.





BMX con Alex Jumelin

Sabato 29 marco e domenica 30 marzo 2025

Dimostrazioni di BMX, sessioni di autografi e serata festiva da Boardriders

Il 29 e 30 marzo, si potrà vivere un’esperienza straordinaria con Alex Jumelin, quattro volte campione del mondo e fondatore della FISE Flat Academy!

Tre spettacolari dimostrazioni di BMX della durata di 10 minuti, previste alle 14,30, 15,30 e 16,30.

Alex Jumelin sorprenderà con le sue incredibili acrobazie e la sua straordinaria tecnica. Ogni dimostrazione offrirà uno sguardo esclusivo sul suo talento e sulla sua carriera eccezionale.



Dopo ogni show, è prevista una sessione di autografi, un’occasione unica per incontrare Alex di persona, fargli domande e parlare con lui delle sue esperienze nel circuito mondiale.

Un'opportunità imperdibile per condividere un momento speciale con un campione e scoprire i retroscena del BMX a livello competitivo.



Sabato 29 marzo, l'evento si concluderà nel negozio specializzato in sport da tavola, Boardriders, con:

Happy Hour dalle 17 alle 19

DJ set per creare l’atmosfera perfetta

Alle 17,30, una quarta demo esclusiva di Alex Jumelin direttamente nel negozio situato a Porte de la Mer.



Libreria du CAP

Orari di apertura

Lunedì - Sabato: 10 - 20

Domenica: 11 - 19



Con una selezione ricca di oltre 40.000 titoli tra letteratura francese e straniera, fumetti, manga, libri per ragazzi, gialli, new romance, scienze umane e vita pratica, il team di librai appassionati è pronto ad accogliere, consigliare e presentare le ultime novità letterarie, insieme ai grandi classici imperdibili.



La Libreria du CAP pone un’attenzione particolare alla grafica e all’arte del libro.

Creata dallo stesso team delle librerie Dernier Rempart di Antibes e progettata con un’architettura unica, aspira a diventare un punto di riferimento per gli amanti della lettura all’interno di CAP3000, offrendo una vetrina eccezionale sulla ricchezza del panorama letterario.