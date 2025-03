Nizza, l’impegno della città per la cultura

Hanno risposto in trecento all’invito di Christian Estrosi a partecipare ad un confronto sull'attualità e le sfide del settore culturale a Nizza.



"A Nizza, una città dalla storia profondamente singolare e unica in Francia, la cultura non è solo una questione di politica pubblica: è una questione di identità profonda, una leva eccezionale di emancipazione. È per questo che la cultura non sarà mai una variabile di aggiustamento", questo l’esordio del Sindaco.



Approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre, il budget per la cultura della Città di Nizza per il 2025 è stato portato a 93,1 milioni di euro, con un aumento del 4% rispetto al 2024.





Etichettata 100% EAC (Éducation Artistique et Culturelle) nel 2024, la Città di Nizza offre oggi a oltre 31mila studenti la possibilità di beneficiare di 12 ore di insegnamento artistico all'anno, grazie al programma 100% cultura a scuola, che sarà esteso a tutte le scuole della città a partire dal prossimo anno scolastico.



Christian Estrosi ha inoltre presentato il futuro Palais des Arts, che ospiterà la nuova grande sala del TNN e la cineteca, con apertura prevista entro il 2030.





La cultura a Nizza in cifre:

Budget culturale: 93,1 milioni di euro, di cui:

39,9 milioni di euro destinati alla creazione di eventi e manifestazioni

16,4 milioni di euro per la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture municipali

3,3 milioni di euro destinati alle associazioni (importo invariato rispetto al 2024)

10 musei municipali: 550.000 visitatori nel 2024

1 opera: 76.100 spettatori nel 2024 con 390 eventi

1 spazio multidisciplinare (Le 109) con 58.000 visitatori nel 2024

12 biblioteche municipali, tra cui 1 biblioteca mobile (Bib’mobile) e 27 biblioteche associate: 1 milione di libri prestati all'anno

1 cineteca

1 conservatorio a vocazione regionale

1 scuola di arti plastiche presso Villa Thiole

34 teatri, tra cui il Théâtre National e il Théâtre Municipal Francis Gag