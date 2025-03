Var: alla scoperta del territorio. Il Lac di Saint Cassien e dintorni (Foto)

Lungo percorso ciclistico per Danilo Radaelli: la meta il Lac de Saint Cassien.



Lago di Saint Cassien

Nel cuore del Pays de Fayence nel Var, il lago di Saint-Cassien è particolarmente popolare durante il periodo estivo. Circondato da una vegetazione lussureggiante di pini, macchia, querce da sughero e querce bianche, offre un ambiente rilassante e rinfrescante.



La pratica delle attività nautiche di svago è una delle attività principali di questo lago.





Pedalò, nuoto, canottaggio o windsurf, c'è qualcosa per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Se siete pescatori incalliti, dovete sapere che il lago è pieno di carpe.

Situato nei comuni di Caillan, Montauroux, Fayence e Tanneron, è possibile raggiungere le rive del Lac de Saint-Cassien attraverso l'autostrada A8, uscita 39 Fayence, in meno di 5 minuti.



Se si proviene da Mandelieu La Napoule, si attraversa il massiccio dell'Estérel sulla RN7 in direzione del Fréjus e il piccolo villaggio di Les Adrets de l'Estérel.

Il Lac de Saint-Cassien è un lago artificiale creato negli anni '60 in seguito al crollo della diga di Malpasset.



Questa diga era stata costruita per garantire il fabbisogno idrico dei villaggi circostanti nel Var e nelle Alpi Marittime.

Oggi è la principale fonte di energia elettrica per la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



L'opera intrapresa è di dimensioni colossali, ha sommerso gran parte dell'ex terreno agricolo, cosa che all'epoca creò molte polemiche.





È alimentato dalle acque dei fiumi Biançon e Siagne, confine naturale tra il Var e le Alpi Marittime.



San Cassiano (Giovanni Cassiano) era un monaco cristiano mediterraneo nato intorno al 360.



Oggi il lago di Saint-Cassien è diventato un luogo di relax che offre numerose attività turistiche, educative e sportive.



Lunghezza: 7 km.

Larghezza: 3 km.

Superficie: 430 ettari.

Altitudine: 147 m.

Profondità massima: 45 m.

Volume d'acqua: 60 milioni di m3