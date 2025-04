Sanremo dà il benvenuto a Empire Padel Store: un nuovo tempio per gli amanti della racchetta

La passione per il padel trova una nuova casa nel cuore pulsante della Città dei Fiori. In Via XX Settembre, a un tiro di schioppo dalla vivace Piazza Colombo – che si prepara ad accogliere l'atteso Sanremo Padel Tour – ha recentemente inaugurato Empire Padel Store, un'elegante boutique di oltre settanta metri quadrati interamente dedicata al mondo della racchetta.

Il nuovo negozio si presenta come uno spazio moderno e funzionale, concepito per offrire agli appassionati un'esperienza d'acquisto a 360 gradi. Il vero fiore all'occhiello è rappresentato dall'imponente parete multimarca di racchette, un'esposizione curata nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze tecniche e di stile di ogni giocatore, dal neofita all'atleta più competitivo.

A guidare i clienti in questa vasta offerta, uno staff esperto e qualificato è pronto a fornire consulenza personalizzata, accompagnando l'acquisto con un servizio esclusivo e innovativo: la possibilità di testare gratuitamente le racchette direttamente all'interno del negozio, grazie a un campo prova indoor unico nel suo genere.

Ma Empire Padel Store non si limita alla vendita. Il negozio offre anche un servizio di noleggio flessibile, con diverse formule pensate per adattarsi a ogni necessità. Che si tratti di una partita occasionale tra amici o di un periodo di prova più esteso, ogni giocatore potrà trovare l'attrezzatura ideale per scendere in campo.

L'offerta si completa con una vasta gamma di scarpe tecniche, abbigliamento e accessori firmati dai marchi più prestigiosi del panorama padelistico, selezionati per garantire elevate performance e uno stile impeccabile dentro e fuori dal campo.

Empire Padel Store ambisce a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la comunità padelistica ligure, ponendosi come partner attivo nel supportare eventi, circoli, scuole e tutti gli appassionati di questo sport in rapida crescita.

L'invito è aperto a tutti: venite a scoprire un luogo dove la passione per il padel si fonde con competenza, qualità e un servizio d'eccellenza. Con questa nuova apertura, Sanremo aggiunge un ulteriore tassello alla sua consolidata vocazione sportiva, confermandosi ancora una volta la "Città dello Sport".

Info: Empire Padel Store, Via XX settembre 26, Sanremo (IM).

Whatsapp: +39 3936584465.