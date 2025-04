Saint Paul de Vence: concerto di Aline Piboule alla Fondazione Maeght

Il prossimo giovedì 24 aprile 2025 , la prestigiosa Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence ospiterà un evento musicale d’eccezione: il concerto della pianista Aline Piboule, che proporrà al pubblico un recital ideato appositamente per dialogare con l’universo artistico di Hélène Delprat.



A partire dalle 18,30, i visitatori avranno l’opportunità di accedere liberamente alla mostra in corso, per poi assistere, alle 19,30, al recital pianistico che durerà circa un’ora.



Il programma, curato dalla stessa Piboule, si caratterizza per un repertorio estremamente variegato, che spazia dal barocco di Christoph Willibald Gluck alla musica contemporanea, includendo anche opere di Erik Satie, Claude Debussy, Franz Liszt e altri compositori.



Aline Piboule

L’intento del concerto è quello di esplorare i temi ricorrenti nelle opere della Delprat, miti, metamorfosi, assurdo, ironia e mistero, attraverso un linguaggio musicale suggestivo e ricco di sfumature.

Durante la serata verranno inoltre omaggiate due figure importanti nella vita dell’artista, sottolineando l’intensità delle sue relazioni umane e artistiche.



L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival Classique & Jazz di Saint-Paul de Vence e con il supporto della Société des Amis de la Fondation Maeght.



Il biglietto d’ingresso ha un costo unico di 25 euro, comprensivo della visita libera alla mostra e del concerto. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 10 anni.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte contemporanea, immerso nella suggestiva cornice della Fondazione Maeght.