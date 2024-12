Cannes, il Campus universitario si trasforma in un set (Foto)

Tournage de « Alice Nevers » au Campus Georges Méliès de Cannes (c) CACPL

Il Campus universitario Georges Méliès di Cannes si trasforma in un luogo di riprese... e condivisione.

Si tratta di un istituto interamente dedicato ai mestieri della scrittura, della creazione e dell'audiovisivo.



Offre non meno di 36 corsi fino al livello di baccalaureato 8.

Più che un luogo di studio, è un luogo dove studenti, ricercatori e imprenditori lavorano insieme grazie alla presenza, al suo interno, della Cité des entreprises e di studi di riprese e montaggio.

Inoltre, l'edificio è regolarmente scelto dalle produzioni audiovisive: in particolare la serie «Alice Nevers» prodotta dalle società Ego Productions e 3e Œil Story - in coproduzione con TF1.



Gli studenti del Campus sono stati invitati a partecipare alle riprese e ad incontrare il direttore di produzione, Alain Bonnet.





Cannes: in media 400 giorni di riprese l'anno

Cannes intrattiene un legame ininterrotto con il mondo del cinema. Oltre ad ospitare ogni anno il Festival internazionale del cinema, il più grande evento culturale al mondo, la città di Cannes è una terra di accoglienza delle produzioni audiovisive con circa 400 giorni di riprese all'anno.

La città, mediterranea e provenzale, possiede infatti numerosi vantaggi come la sua posizione geografica: delimitata a ovest dal massiccio dell'Esterel, dominata dal quartiere storico e pittoresco del Suquet, costeggia la sontuosa baia di Cannes dotata di gioielli che sono le isole di Lérins.



Il successo di Cannes non si spiega solo attraverso l'ambiente eccezionale o la qualità delle attrezzature: il comune assicura un accompagnamento su misura con i produttori dall'inizio alla fine grazie in particolare all'Ufficio delle riprese.



Ciò significa localizzare il sito, promuovere i punti di forza della città, stabilire contatti con qualsiasi tipo di operatore del bacino di accoglienza (albergatori, ristoratori, gestori) e fornire supporto logistico.