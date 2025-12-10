Nizza guida il boom immobiliare francese: prezzi in volo e domanda in crescita

Secondo il barometro nazionale SeLoger–Meilleurs Agents di dicembre 2025, la città registra la crescita più alta del Paese: +4,6% in sei mesi. Valori oltre i 3.300 €/m² e forte pressione della domanda riportano vivacità sul mercato della Costa Azzurra.



Il mercato immobiliare francese chiude il 2025 con segnali di ripresa più evidenti del previsto. A trainare la dinamica nazionale è Nizza, che negli ultimi sei mesi ha registrato un incremento dei prezzi del +4,6%, la crescita più significativa tra le grandi città francesi.

È quanto emerge dal barometro nazionale pubblicato il 1° dicembre 2025 da SeLoger e Meilleurs Agents, che fotografa un mercato tornato in movimento dopo mesi di prudenza e rallentamenti.



Prezzi sopra i 3.300 euro al metro quadro

Per gli appartamenti, il prezzo medio al metro quadro a Nizza supera ormai i 3.300 euro, posizionando la città al secondo posto in Francia dopo Parigi. L’elevata domanda — alimentata sia dai residenti sia dagli acquirenti interessati a investimenti o seconde case — continua a esercitare forte pressione su un’offerta che rimane limitata, in particolare nelle zone centrali e nei quartieri più richiesti.



Secondo l’analisi di Meilleurs Agents, la dinamica demografica locale e un livello di transazioni insolitamente elevato per il periodo contribuiscono a sostenere i prezzi, mitigando l’impatto dei tassi di interesse ancora relativamente alti.



Il caso Le Havre: rialzi fino al 40%

Se Nizza conquista la prima posizione nella classifica nazionale, altre città registrano aumenti ancora più impressionanti su periodi annuali. A Le Havre, infatti, i prezzi sono cresciuti di quasi +40% in un anno. Un’impennata che gli esperti definiscono “eccezionale” e legata a un rimbalzo dopo anni di valori molto contenuti.



“Il mercato ha trovato un nuovo equilibrio, ma rimane fragile perché costruito su basi di partenza molto basse”, spiega Thomas Lefebvre, vicepresidente di Meilleurs Agents.



Le altre città in crescita

Dietro Nizza, tra le città con gli incrementi più significativi negli ultimi mesi figurano:

Lione: +2,9%

Bordeaux: +2,7%

Tours: +2,7%

Lilla: +2,7%

Montpellier: +2,7%

Tolosa: +1,9%

Una progressione che conferma come il mercato stia tornando a muoversi soprattutto nei centri urbani di medie e grandi dimensioni.



Costa Azzurra: un’attrattività che non conosce flessioni

La forza di Nizza deriva da fattori strutturali: clima, qualità della vita, collegamenti internazionali, presenza di servizi e un patrimonio immobiliare che rimane molto richiesto anche dagli acquirenti stranieri.

L’offerta limitata di nuove costruzioni, unita alla forte domanda, continua a sostenere i prezzi.



Nei quartieri più centrali, Promenade des Anglais, Carré d’Or, Libération, Cimiez, il valore al metro quadro può superare ampiamente la media cittadina. Le differenze territoriali rimangono marcate e invitano gli acquirenti a una valutazione attenta della zona.



Un mercato in ripresa, ma non privo di rischi

Gli operatori del settore osservano comunque un contesto da monitorare: l’evoluzione dei tassi, la capacità d’acquisto delle famiglie e la disponibilità di nuovi prodotti immobiliari rimangono variabili decisive. Il rischio, segnalano gli esperti, è che una crescita troppo rapida generi un nuovo squilibrio tra domanda e offerta.



Box dati — Barometro SeLoger / Meilleurs Agents (dicembre 2025)

Variazioni ultimi 6 mesi (appartamenti)





Nizza: +4,6%

Lione: +2,9%

Bordeaux: +2,7%

Lille: +2,7%

Tours: +2,7%

Montpellier: +2,7%

Tolosa: +1,9%

Prezzo medio appartamenti a Nizza

Media città: > 3.300 €/m²

Range stimato: 3.300 – 7.600 €/m² a seconda dei quartieri

Aumento annuale più forte

Le Havre: +40% in un anno

Conclusione

Il 2025 segna per Nizza un ritorno da protagonista sulla scena immobiliare francese. Con una domanda vivace, un’offerta limitata e un’attrattività stabile nel tempo, la città si conferma uno dei mercati più dinamici del Paese.

Una buona notizia per chi vende, meno per chi cerca casa: i prezzi crescono e il margine di trattativa si riduce. Il 2026 dirà se questo slancio potrà consolidarsi o se resterà una fase congiunturale.





