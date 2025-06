Egerie si riconfigura per mirare alle ETI: una strategia rivisitata

Due anni dopo la sua impressionante raccolta fondi da 30 milioni di euro per accelerare la propria espansione, Jean Larroumets, presidente e cofondatore di Egerie, ammette che la crescita è stata un po' troppo impetuosa. La gemma tecnologica, con sede nel cuore di Tolone e specializzata nello sviluppo di software per la gestione del rischio cyber destinati a grandi aziende, era rapidamente cresciuta da 70 a 150 collaboratori in pochi mesi. Tutto questo mentre il panorama della cybersecurity ha subito una profonda trasformazione, in particolare con l'avvento dell'intelligenza artificiale.

Una Nuova Rotta Strategica

"L'esperienza si è standardizzata", osserva l'imprenditore, che ha presentato ai suoi investitori – il round di finanziamento di gennaio 2023 aveva radunato, attorno all'azionista storico Tikehau Capital, il fondo di Corporate Venture di CNP Assurances (Open CNP), la Banque des Territoires e un fondo olandese attivo nel settore della cybersecurity (TIIN Capital) – un nuovo piano strategico, denominato Orizzonte 2028, entrato in vigore il 1° aprile scorso.

Prima di ciò, è stato necessario operare un ridimensionamento, riportando l'organico a cento dipendenti, concentrandosi su ruoli strategici e strutturando la gestione. "Abbiamo anche rinforzato con figure senior i team per indirizzarci verso questa nuova strategia", aggiunge il dirigente dagli uffici di Boulevard de Strasbourg a Tolone, che ospitano il 70% dei collaboratori e la sede legale, mentre il resto del personale risiede negli uffici di Boulevard de Clichy a Parigi.

L'Obiettivo: Le Imprese di Medie Dimensioni

Sebbene Egerie annoveri già circa 500 clienti nel suo portafoglio, tra cui importanti enti pubblici e gruppi – di cui il 30% del CAC 40 – che dispongono internamente di esperti di cybersecurity e che utilizzano lo strumento di Egerie per determinare gli investimenti dedicati al controllo del rischio, l'obiettivo è ora quello di conquistare un nuovo segmento di mercato. "Vogliamo rendere la piattaforma disponibile per le aziende che non possiedono esperti nei loro team. In una ETI (impresa di medie dimensioni, tra 250 e 4.999 dipendenti), il direttore generale dispone di budget, ma non è sempre consapevole del rischio cyber e del fatto che investire per affrontarlo può prevenire molte perdite".