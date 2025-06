Fisco francese, cambia l’accesso online: arriva la doppia autenticazione

Cambia il sistema di accesso all’area personale del sito ufficiale delle imposte francesi ( impots.gouv.fr ).



A comunicarlo è la Direction générale des Finances publiques, che annuncia l’introduzione di un nuovo percorso di identificazione rafforzata, con l’obiettivo di aumentare la protezione dei dati personali e prevenire accessi non autorizzati.



La novità principale è l’attivazione della doppia autenticazione.

Per entrare nel proprio account, sarà necessario:

Inserire il consueto identificativo fiscale a 13 cifre e la password;

Successivamente, si riceverà un codice di sicurezza via email, all’indirizzo associato al proprio profilo.

Solo dopo aver inserito anche questo codice temporaneo si potrà accedere all’area riservata.