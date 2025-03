Cagnes sur Mer: l’Hippodrome de la Côte d’Azur ospita, a metà marzo, un meeting di trotto con ben 6 gare

La pista piana in erba dell'ippodromo di Cagnes-sur-Mer sarà utilizzata per una riunione riservata al trotto: l’appuntamento è per domenica 16 marzo, una settimana dopo la riunione del Grand Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur, che chiuderà il meeting invernale 2024-2025 di trotto sulle rive del Mediterraneo.

La riunione, inizialmente prevista in quella data sulla pista in erba dell'ippodromo di Avignone, non potrà avere luogo, come spiega Christian Atanian, Presidente della Federazione del Sud-Est: "Sono stato sul posto poco più di una settimana fa.

Da settembre scorso non è stato fatto nulla, perché la società delle corse ha dovuto rescindere il contratto di locazione con la società proprietaria del terreno, tanto che i volontari non avevano più accesso all'ippodromo.



La pista è stata danneggiata soprattutto dai cinghiali, tanto che è impraticabile così com'è.



Sapendo ciò, ci siamo attivati e abbiamo messo in atto un piano B, privilegiando una delocalizzazione su una pista in erba con corda a sinistra, come ad Avignone.



La pista piana in erba di Cagnes-sur-Mer risponde a questi criteri. Il Presidente Forcioli-Conti ha volentieri dato il suo accordo per la data del 16 marzo".

Cagnes sur Mer si rivela dunque l’ancora di salvezza e offrirà agli appassionati, domenica 16 marzo 2025, una giornata con ben 6 corse di trotto su erba.

Per l’occasione l’ingresso all’ippodromo sarà completamente gratuito.