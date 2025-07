L'Oroscopo di Corinne dal 18 al 24 luglio

ARIETE : Approfittate dell’ultimo quarto di Luna, che 18 luglio si forma nella vostra costellazione, per dare un input alla quotidianità, allontanarvi dai fessi e dai depressi, sistemare faccende private o professionali, assaporare il soave profumo dell’ozio e delle vacanze. Se ancora al lavoro, invece, tenderete ad arrabbiarvi con colleghi o superiori un po’ duri di comprendonio. Una sorpresina, nel week end, strapperà un sorriso dall’accigliato viso. Attenti ai colpi di calore.

TORO : E’ ora di fermarvi e far riposare una mente in perenne fermentazione: via libera quindi a spostamenti, viaggetti e diletti… Qualche nativo dovrà inquadrare un enigmatico soggetto, altri riceveranno comunicati strampalati, altri ancora faranno acquisti convenienti ma, quasi per tutti, la settimana talmente movimentata dall’impedire una adeguata coordinazione, comprese persone a cui parlar chiaro onde scansare inconvenienti. Domenica festaiola.

GEMELLI : Non sapete neppure voi da dove iniziare a fare l’elenco delle cosine da sistemare rischiando di fare un po' di confusione o di smarrire oggetti o documenti. Abbisognate di relax e, prima di fondere, fareste bene a pensare seriamente a voi stessi, alla vostra tranquillità e ad un soggetto che, pur non dischiarandolo, ha un estremo bisogno di voi. Ai nati in giugno succederanno buffi fatterelli, mentre il sestile di Saturno, porterà qualche bella novità. Sabato convulso.

CANCRO : Lievemente accigliati non avrete voglia di tante leziosità rispedendo al mittente fasulle sviolinate… La settimana però appare ottimale per combinare un fuori porta, visitare città, andare ai monti o al mare, combinare qualcosa di carino insieme a chi sa farvi divertire. Vi toglierete inoltre una bella gatta da pelare, gioirete per un evento e accadrà qualcosa atto a rendere il cuor contento. Coltivate un’amicizia infondente positività. Compleanno insolito ma gaudente.

LEONE : Tra un sospiro e un respiro la settimana scorrerà all’insegna della trepidazione e dell’agitazione. Quante cosette varieranno rispetto a quando gli assilli martellavano o il timore di non essere all’altezza di specifiche situazioni vi faceva elucubrare… Confidate in qualche miglioramento sul fronte generale, accarezzate un sogno in procinto di avverarsi e siate magnanimi con chi borbotta soltanto perché vi vuole vedere sereni. Domenica godereccia o mangereccia.

VERGINE : “Aiutati che il ciel ti aiuta” … affermava un proverbio a cui attenervi al fine di non dipendere troppo dagli altri, ritentare con ciò che era andato storto, accettare una profferta, incentivare un rapporto mezzo smunto, confidare in un sestile di Giove portatore di liete novelle … Soldini da spendere per un omaggio o per offrire una cenetta a chi vi ha aiutato psicologicamente. Crampi addominali o stomaco gemente: non imitate i maialini e masticate lentamente.

BILANCIA : Non fatevi prendere per fessi, estinguete il malumore e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti malgrado subentrino degli alterchi con un tipo zuccone e pasticcione… Anche le estive giornate saranno piuttosto singolari ed annoveranti un’incavolatura, una stonatura o un problema immobiliare o familiare da risolvere in fretta. Spostamenti, ammalianti incontri o corteggiamenti per single o adolescenti. Acciacchino da lenire e festa a cui aderire.

SCORPIONE : Approfittate del trigono di Giove col vostro Sole natale per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. Organismo da disintossicare tramite una dieta appropriata o esami da effettuare in caso di acciacchi persistenti. I vacanzieri invece rischiano di pagare conti troppo salati.

SAGITTARIO : Avete trainato troppo carri e buoi per poterti definire tranquilli…Gradualmente le cose stanno pigliando pieghe diversificate consentendo di tirare ampie boccate di ossigeno e recuperare energia ma non ancora come voi vorreste… La sfrontatezza di qualcuno spazientirà ma facendo finta di niente vi mostrerete superiori e migliori. Godetevi appieno le adiacenti giornate malgrado qualcosa vi tenga sulle spine. Colpetto di fortunella per chi gioca al Lotto.

CAPRICORNO : Si profila un periodo spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno invece delle contese dovute a malintesi... Sappiate comunque che, in caso di incertezze, l’appoggio di savi consiglieri gioverà tantissimo mentre, stare a contatto con la natura o al mare, avrà il potere di rinvigorirvi. Doloretti sparsi.

ACQUARIO : Non chiedete la luna nel pozzo ma solo di avere un briciolo di salute, comprensione, valute e… che non vi si rompano le anime più del dovuto… Eppure saranno in diversi a punzecchiarvi e tediarvi fino a farvi perdere la già di per sé precaria pazienza… In aggiuntiva il contegno di un saccente avrà il potere di infastidirvi mentre il benessere andrà salvaguardato. Pasticcio da sbrogliare e vacanze leggermente disturbate da un ritardo o inconveniente.

PESCI : Esteriormente risoluti ma interiormente fragili vi preoccuperete per un fracco di cose soffrendo di patologie psicosomatiche o prendendovela esageratamente per il contegno di un essere immeritevole di considerazione… Non da escludere nel contempo una visita gradita, un ritrovo ruspante, delle improvvisate o delle belle serate. Il trigono di Marte apporterà uno spizzico di euforia. Gli over 60 stiano attenti a non scivolare o cadere per disattenzione. Sorpresina domenicale.



Guardate le stelle e cominciate a sognare…