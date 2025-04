Hélène Mukhtar in mostra a Nizza: un viaggio tra ombre, colori e turbolenze (Foto)

Fino al 19 aprile 2025, la Galerie des Dominicains di Nizza ospita "Ombres, Couleurs et Turbulences", la nuova esposizione dell’artista franco-americana Hélène Mukhtar. Una mostra che mescola pittura, videoarte e animazione digitale, in un’esplosione visiva di emozioni, forme e tonalità vibranti.



Già nota sulla scena artistica internazionale, Mukhtar torna a esporre nella sua città natale per la seconda volta, portando con sé un universo creativo popolato da figure ispirate alla graphic novel, ombre in movimento e paesaggi onirici.

Il percorso espositivo include una nuova serie di dipinti e quattro video, tra cui la première assoluta di “Turbulences”, accompagnata dalle opere “Nous Dansons”, “Ici, Ailleurs, Quelque part” e “La Course”, presentati su grandi schermi o integrati in sculture.





Profondamente influenzata dalle sue radici mediterranee, Mukhtar gioca con luci intense e accostamenti audaci: aranci e verdi si scontrano e si fondono, mentre viola e blu dominano la scena, punteggiati da gialli e rossi che danno ritmo all’insieme.

Le sue tele raccontano mondi paralleli dove l’energia del colore si intreccia con sagome stilizzate e arabeschi dinamici. L’ironia dei titoli ("Conversazione con un gatto nero", "Come convincere un cane viola", "Due ombre su sfondo arancione") aggiunge una nota leggera e surreale all’immaginario visivo.



Il cortometraggio “Turbulences”, presentato in anteprima in galleria, rappresenta una perfetta sintesi tra la pittura e l’animazione.

In questo lavoro, Mukhtar combina disegni, grafiche 2D e 3D e immagini video in una danza poetica di silhouette e linee ondulanti. La colonna sonora originale è firmata da Georges Gondard, compositore nizzardo e collaboratore abituale dell’artista.



Formatasi a New York presso The Art Students League e The School of Visual Arts, Mukhtar ha vissuto a lungo negli Stati Uniti prima di tornare a vivere tra la Francia e l’estero. Dopo un inizio legato alla pittura tradizionale, oggi si dedica sempre più alla sperimentazione digitale e all’animazione artistica.



Le sue opere sono state esposte in prestigiose sedi internazionali negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. Sulla Costa Azzurra, ha già esposto nel 2022 presso la Galerie des Dominicains e nel 2024 alla Terrasse des Arts di Le Cannet.

I suoi film sono stati selezionati per eventi come OVNI – Objectif Vidéo Nice nel 2023 e per la Giornata Internazionale dell’Arte Video nel 2024.





Mostra “Ombres, Couleurs et Turbulences” – Hélène Mukhtar

Galerie des Dominicains, 9 rue St François de Paule, Nizza

Fino al 19 aprile 2025

Tutti i giorni, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00