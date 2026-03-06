L'Oroscopo di Corinne dal 6 al 12 marzo

ARIETE: Turbati e stremati non saprete come agire riguardo una questione delicata ma, se non agite ora confidando nei consigli di esperti o granitici amiconi, seguiterete a rimuginare senza concludere un granché. Saturno si farà inoltre sentire arrecando delle preoccupazioni. Delusioni da un uomo e scelte da compiere. Per la festa della donna: Pur non essendo in vena di euforie fatevi regalino tipo quello di andare dal parrucchiere, dall’estetista o comparvi qualcosina di carino.

TORO: Tempo di incontri, sintonie mentali, innovazioni ma anche di confusione …Siate voi stessi, non lasciatevi ingannare dalle apparenze e seminate accuratamente le vostre progettazioni affinché diano succosi frutti…Riconoscere un torto ottimizzerà un rapporto interpersonale: d’altronde nessuno è perfetto! Per la festa della donna: Fatevi un omaggio floreale dove primeggino mimose e roselline da cospargere di lacca e conservare sino al prossimo anno.

GEMELLI: Le stelline incoraggiano una settimana bizzosa e birichina… Difatti vi trafelerete ed agiterete concludendo la metà di ciò che vi eravate prefissati… Ciononostante non avrete di che lamentarvi a parte il comportamento di un essere indigesto, un velo di malinconia, dei doloretti e una spesa extra. Sorpresa domenicale. Per la festa della donna: Per voi uno scacciaguai straordinario consiste nel disporre del peperoncino tassativamente di color giallino nel tinello o nel cucinino.

CANCRO: Le vigorose vibrazioni astrali inviteranno a tuffarvi in un mare di emozioni indipendentemente dall’ansia, da un mucchio di faccende da sbrigare, da un cambiamento di programma e un acciacco da curare. Non camuffate i sentimenti: la sincerità e l’ammissione di debolezze saranno il vostro punto di forza…Per la festa della donna: Se nervosette e con le lune strabuzzate statevene in santa pace o festeggiando soltanto con chi vi pare e piace.

LEONE: Qualche begola lambirà il settore finanziario dove non mancheranno versamenti, mancati pagamenti o rogne di vario genere pur se, grazie ad un appoggio provvidenziale, risolverete un problema che faceva penare. Ritrovi ruspanti od incontri casuali nel weekend. Domenica agitata. Per la festa della donna: Dei fiorellini variopinti posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere invidie, gelosie ed ogni eventuale strale.

VERGINE: Agitati e fermentati non starete fermi un secondo con l’intento di portare a termine un intento o risolvere un problemino. Un viavai di comunicati avrà inoltre il potere di spazientirvi al punto di sbottare con chiunque capiti a tiro. Coccolate il partner affinché non si senta trascurato e preventivate un imprevisto. Per la festa della donna: Basterà un piccolo pensierino per omaggiare le amiche più care. Alle più golosone si raccomanda di non eccedere con gli strapazzi…

BILANCIA: L’opposizione di Saturno scombussola le giornate rendendole infuocate causa anche le mille cose da sbrigare e la fiacca che seguita ad imperversare. Qualcuno darà filo da torcere, altri lanceranno una proposta da valutare, luci ed ombre costelleranno l’andazzo sentimentale e tante sorpresine lambiranno giovanotti e fanciulline. Per la festa della donna: Un vaso di primule o di violette, posto sul balcone, aiuterà a concretizzare un anelito od alleviare un magone.

SCORPIONE: Dovreste guardarvi da chi le spara grosse o fa promesse fatue al fine di non ritrovarvi con un pugno di mosche in mano… Qualcheduno non vi ha detto la verità ma non prendetevela: avrà avuto le proprie ragioni! Non da escludere dei comunicati inaspettati e una vincitina per chi al Lotto fa una puntatina. Contatti con legali, guardie municipali o dottori. Per la festa della donna: Omaggiate le donzelle a voi care con un ramoscello di mimosa od un dolcetto a forma di cuore.

SAGITTARIO: Con l’ultimo quarto di Luna che l’11 febbraio si forma nella vostra costellazione avrete numerose frecce da lanciare… Datevi dunque una smossa e continuate ad accarezzare un sogno che, in tempi non lontani, si concretizzerà... Telefonate e combini euforizzeranno mentre una novella strabilierà. Propensione alle allergie. Per la festa della donna: Concedetevi una dolce follia magari andando al ristorante o in pizzeria e ponete in salotto tre vasetti di primulette.

CAPRICORNO: Dietro quella corazza di fittizia inalterabilità, si cela un animo sensibile, necessitante di conferme, affetto, sincerità. Seguite dei savi consigli, non incaponitevi su situazioni sbagliate e girate alla larga da falsi moralisti. Incavolature con colleghi, congiunti o partner si intervalleranno a dei momenti veramente deliziosi ed intensi. Per la festa della donna: Se la fortuna volete catturare accendete una candela gialla e lasciatela lentamente consumare.

ACQUARIO: Il momento si profila delicato specie se ultimamente la ruota è girata per il verso sbagliato ma ora non pensateci più, guardate fiduciosi all’avvenire, date e reclamate rispetto, soprassedete su di un’involontaria offesa e scrutate nel subconscio al fine di capire ciò che volete… Movimento di scartoffie e soldini da erogare. Serate briose per single o separate. Per la festa della donna: Contattate un paio di intimissime conoscenti al fine di trascorrere insieme deliziose orette.

PESCI: Tante porticine si stanno schiudendo sul futuro: basta trovare la chiave giusta per aprirle e non perdere la speranza di approdare su isole di serenità anche se lo stress imperversa, i nervetti saltellano e gli imprevisti abbondano, compreso un corruccio, dei soldi da reclamare e un tipo da inquadrare. Contatti con medici per voi o altri. Per la festa della donna: Sarà beneaugurante indossare qualcosa di giallo e mettere una pianta o dei fiori di questo colore vicino al davanzale.

Le donne sono stelle mandate dall’universo per illuminare la terra…