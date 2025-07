L'Oroscopo di Corinne dal 25 al 31 luglio

ARIETE: Le stelline rifulgeranno saltuariamente, le nuvole offuscheranno il cielo e l’umore non sarà al top… Ma, da buoni capostipiti dello Zodiaco, darete scacco matto agli avversari, raggiungerete uno scopo e, in più contesti, capirete che “salvare il salvabile” sarà la soluzione ottimale al fine di proteggere ciò per cui avete lottato, districare una matassa, aiutare esseri fragili o difendervi da soprusi.… Un sollazzo, una grigliata o un ruspante ritrovo vi entusiasmerà.

TORO: Quando si gioca con la sorte bisogna esser certi di muovere la pedina giusta al fine di vincere l’ardua partita! Trovandovi in un periodo scarsamente gaudente cercate di aguzzare l’ingegno e non scaricate le vostre paturnie su chiunque capiti a tiro! La settimana appare adatta agli scambi, ai colloqui, alle chiarificazioni, ai viaggetti e ai diletti malgrado subentri un tiro mancino e un sbalordente annuncio. Confidate inoltre in un’amica pronta darvi delle sagge dritte.

GEMELLI: Stanchi, spossati, demoralizzati e stufi di parlare con zucconi che fingono di darvi ragione, vorreste eclissarvi o avere una bacchetta magica atta a far svanire ciò che fa penare, Ma non abbacchiatevi in quanto, con l’ausilio del sestile di Saturno, vedrete pian piano, rientrare quasi tutto nella normalità, compresa una compera, un incontro o una appagante novella. All’aperto state attenti a non venir punti da vespe, calabroni o insetti vari. Per star bene curate di più l’alimentazione.

CANCRO: Le responsabilità trasbordano, le faccende da sistemare anche ma non esagerate nel tirare la carretta e voler fare troppe cose in fretta perché potreste somatizzare o crollare… Chi è già in panciolle avrà modo di divertirsi, chi invece sta ancora lavorando si conceda qualche ora in più di sonno e un week end rilassante. Contatti con enti pubblici, privati, dottori o supervisori, battibecchi con una donna, proposte di sollazzo da accettare e tendenza a spaccare oggetti.

LEONE: Magica questa Luna che, facendosi nuova il 24 luglio nella vostra costellazione, elargirà uno spizzico di agitazione ma anche opportunità da cogliere al balzo, capatine al mare, ai monti o in collina, appagamenti da un figliolo, variazione di look, appoggi, adesione a sagre o spettacoli, sfizietti atti a materializzarsi. Un neo potrà provenire da un acciacco, un’offesa, una multa o da un tipo mezzo matto. Domenica radiosa e sorpresone per chi compie gli anni. Venerdì pasticciato.

VERGINE: Il vigoroso sestile di Giove regalerà, ai più arditi, coinvolgimenti amorosi e una sorpresa talmente eclatante dal rimanere esterrefatti. Dovete solo accantonare sterili scetticismi, confidare nelle vostre potenzialità, ingranare la marcia e partire verso traguardi tanto imponenti quanto meritati! Se un fardello operativo o pecuniario assilla rinverrete l’equo escamotage per non andare in catalessi… Chi parte per le ferie si guardi da scalmanati e conti esageratamente salati.

BILANCIA: Battete la fiacca ma, scrollando di dosso il torpore e dandovi una smossa, navigherete in un mare di emozioni… Qualcosa non convincerà nel contegno di un soggetto però, ascoltando l’intuito, troverete conferma a tante dubbiosità! Possibile un piccante scambio di opinioni con chi nel cervello ha tanta segatura, nonché l’attuazione di un itinerario veramente interessante. Alla faccia di Saturno cavatevi un pallino ed organizzate un week end soave e carino.

SCORPIONE: Rammarichi e rimpianti non servono a far progredire: quindi, se certi di un’azione, un cambiamento, una metamorfosi, adoperatevi al massimo al fine di dare una svolta alla vita ma senza voltarvi indietro dove, quasi sicuramente, trovereste chi, oltre non esser d’accordo, tenterebbe di influenzarvi o trattenervi. Parlate altresì chiaramente ad un familiare o cooperatore tendente a travisare. Lo stress potrebbe alimentare somatizzazioni. Domenica movimentata.

SAGITTARIO: Non permettete a chicchessia di tapparvi la bocca: se avete agito in un certo modo è per custodire la vostra e altrui tranquillità… Solfe materiali o personali rifaranno capolino sciupando l’incanto di questi giorni d’estate ma presto vi riscatterete cantando vittoria. Una notizia portante al settimo cielo si alternerà ad un comunicato esiguamente confortante. Se spossati e con le anime in giostra evadete dalla routine regalandovi una mini vacanza e non trascurate la salute.

CAPRICORNO: La quadratura di Saturno vi renderà inquieti e tendenti a non sopportare a lungo le tiritere di un soggetto capriccioso, incontentabile e scorbutico… Un paio di buffe esperienze avranno invece parecchio da insegnare sui valori dell’amicizia e dell’amore. Qualche nativo inizierà ad assaporare il dolce sapore delle ferie, altri si dovranno organizzare anticipatamente per una festa, cerimonia o evento autunnale, altri ancora rifletteranno assai su di una subdola proposta.

ACQUARIO: Scrollatevi di dosso torpore e preoccupazioni: l’estate scalderà gli animi portando una nota di ilarità al solito tran, tran. Il sestile di Saturno favorisce novità, occasioni, mini successi personali e la progettazione di ferie da attuare con l’essere amato o con una combriccola vispa e dilettevole… Chi attua in politica, pubbliche relazioni o gestione di immobili si appresti a improvvisate e sbigottimenti. Pasticci relativi a permessi od incartamenti. Week end festaiolo.

PESCI: Gli strali di Marte si faranno sentire rendendo i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva, una persona pretenziosa avrà il potere di mettere a dura prova la vostra pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un ridicolo evento costellerà il week-end. Probabile combino per una pizza, cena, meeting o spettacolo. Arrabbiature, improvvisate, soldi da versare e altri da recuperare. Piccola impensata gioia o geniale “trovata”.

Le stelle sono gocce di speranza che illuminano il buio della notte…