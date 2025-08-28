Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Tournoi des ombrelles squash - 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été

Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto

Stages sportifs – Fino al 30 agosto

Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes



Mostre – Esposizioni

Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes

Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes

Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes

Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes

L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes

Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes