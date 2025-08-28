 / Eventi

Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni

Cap d'Ail

Cap d'Ail

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES
Diversi
Tournoi des ombrelles squash - 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été  
Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto
Stages sportifs – Fino al 30 agosto
Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes

Mostre – Esposizioni

  • Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
  • Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
  • Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
  • Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
  • L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
  • Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
  • Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
  • Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
  • Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
  • Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
  • Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes

Visite guidate
Tour gastronomico – 28 agosto ore 9,30

AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Sabato 30 agosto 2025 ore 21 
La maison du Parc Cuisine et dépendances – 
Compagnie Acte 3

BEAULIEU SUR MER
Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel

BEAUSOLEIL
Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Giovedì 28 agosto da 08:30 a 12:30
Marché, Rue de la République,

BLAUSASC
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Aire du Festin 
SPEGGI GONZALES

BREIL-SUR-ROYA
Workshop di danza collaborativo nell'ambito del Festival Plein Airein Air
25 agosto > 28 agosto
Bibliothèque, 1bis rue Pasteur

Nuit Internationale de la Chauve-Souris : sortie nocturne et observation
Venerdì 29 agosto da 19:00 a 21:30
Notte internazionale del pipistrello
Chapelle Notre-Dame-du-Mont

Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de l'Espace Loisirs 
Stéphane David présente "Je suis (presque) prêt"

serata estiva: “je suis (presque) prêt” di Stéphane David
Venerdì 29 agosto da 21:00 a 23:00
Chapiteau, Tour du lac

Festival Les reflets du lac
Venerdì 29 agosto da 21:00 a 00:00 
Concerto
Breil-sur-Roya

Festa di San Bernardo
29 agosto > 30 agosto
Chapiteau, Espace Loisirs, Tour du Lac

Concerto d'organo
Domenica 31 agosto a 17:00
Musica sacra
Eglise Sancta-Maria in Albis, Place Brancion

CANNES
Visite guidée / Guided tour - Palais des festivals et des congrès
Au cœur du mythe - Visite en anglais et en français
Giovedì 28 agosto 2025
Horaire(s) :
Visite guidée en français : 15h
Visite guidée en anglais : 10h30
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Suquet des Arts 2025
12e édition
Da giovedì 28 agosto 2025
A venerdì 29 agosto 2025
Horaire(s) :
De 14h30 à 23h
Le Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier à Cannes

Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 28 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes

Pages à la plage 2025
Une bibliothèque face à la mer
Fino a venerdì 29 agosto 2025
Horaire(s) :
De 10h à 13h et de 14h à 17h45
Médiathèque Noailles

Le Bal Mille et une Nuits
Le Bal des Fous
Sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési

Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite

Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette

Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite

Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

CAP D’AIL
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia

CASTELLAR
Festa di San Bernardo - Montagna
Domenica 31 agosto da 10:00 a 18:00
Chapelle du Col Saint-Bernard

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

CLANS
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau 
Révérence Sanson

CONTES
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau de 
LA POINTE DE CONTES MOANA FOLKS

COURMES
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Place du Village 
LONE REDNECK

EZE
Exposition F. Suzanne
Fino al 31 Agosto 2025
Galerie municipale

GOURDON
Sabato 30 agosto 2025 ore 21 
Place Victoria 
More than soul (MTS)

LA BOLLENE VESUBIE
Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle

LA BRIGUE
Ballo di chiusura estivo
Sabato 30 agosto a 22:00
Place de Nice

Ballo piemontese
Sabato 30 agosto da 15:00 a 17:00
Concerto
Place du Rattachement

Concerto d'organo, programma di donne compositrici con D. Fremin
Sabato 30 agosto da 15:00 a 17:00
Concerto
Collégiale Saint Martin

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines

LE ROURET
Sabato 30 agosto 2025 ore 21 
Parvis de l'Espace Culturel 
ABBA FOR EVER

LEVENS
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal

MENTON
L'apéro des Frenchy
Giovedì 28 agosto da 18:00 a 02:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure

Soirée Beach Volley
Giovedì 28 agosto da 19:00 a 23:00 / ...
Stade Rondelli

Visita guidata: L'Orangeraie, un giardino di palazzo
Giovedì 28 agosto da 10:00 a 10:45
Jardin de l'Orangeraie, Rue Urbana

Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 28 agosto
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio

Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 28 agosto
Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 30 agosto
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques

Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 29 agosto da 14:30 a 15:15 
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni

Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières
Fino al 29 agosto
Domaine des Colombières, 312 route de super Garavan

Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 31 agosto
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez

Parade à vélo - 9kms
Sabato 30 agosto a 18:00
Esplanade Francis Palmero

Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton

Mostre - Esposizioni 
Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III

Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale, 
place Lorédan Larchey

Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 
8 avenue Boyer

Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques

Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, 
Parvis de la basilique Saint-Michel, 
Place de l'église

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh, 
Avenue Saint Jacques

Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III, 

Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio

Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin 
2 rue du Vieux Collège 

Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel

Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan 

Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés

MONACO
2025/26 UEFA MEN'S CLUB COMPETITIONS SEASON KICK-OFF
Da 28 A 29 agosto 2025
10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco

Dr Wu 'A Steely Dan Tribute'
Da 29 A 30 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
21h00
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace

Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace

Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace

Mostre - Esposizioni 
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce

"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans

Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce

Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er

Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique 

Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin 

Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin

Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace 

Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique

NIZZA
Le Legs – Marivaux - Teatro
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Per la sesta edizione del Summer Rendez-vous, torna la saga di Marivaux!
Sotto un cielo stellato, nella frescura delle valli del nostro entroterra, spesso in luoghi atipici, venite a scoprire la prossima creazione di Muriel Mayette-Holtz: Le Legs.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole

Ronnie Rae Project - Concerto
Giovedì 28 agosto 2025 da 20.
Espace Lympia
2 quai Entrecasteaux

Eté en scène
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole

Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla
Martedì 2 settembre 2025 da 20:30.
Eglise Saint-François-de-Paule
9 rue Saint-François-de-paule

Crossover Festival – 16e édition - Festival
Venerdì 5 settembre 2025.
Sabato 6 settembre 2025.
Nice

L’Impasse Comedy Club - Teatro
Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André

Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule

L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse

Mostre - esposizioni
Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al  31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin

Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage

Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

GIS.L - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico

ISA.M - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge

Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit

Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet

Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille

Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France

La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard

Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez

Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot

Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes

L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert

Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais

Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat

Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice

Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1

Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite

Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera

Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux

115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly

Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda

Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas

OPIO
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21 
Amphithéâtre L'abribus – 
THEATRE DE L EAU VIVE

PEILLON
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Espace Multisport de Borghéas 
HABANITA

ROQUEBILLIERE
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau de Roquebillière 
ABBA FOR EVER

Soirées Estivales concert Pop “ABBA FOR EVER”
Venerdì 29 agosto 2025 da 21.
Sous le chapiteau
Promenade Jean LAURENTI

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré

ROQUEFORT-LES-PINS
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21 
Jardin des Décades 
MAGNIFICO TRIBUTE QUEEN

SAINTE AGNES
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village

Les végétaux au travers des 5 sens
Mercoledì 3 settembre 2025 il mercoledì dalle 14:30 alle 16.
Maison du Parc national du Mercantour
Quartier l'Ardon

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21 
Esplanade de l'Hôtel de Ville 

Habanita – Saint André - Concerto
Giovedì 28 agosto 2025 da 21.
Esplanade de l'Hôtel de Ville

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE
Fête patronale du hameau de Douans
Da sabato 30 agosto a lunedì 1° settembre 2025.
Hameau de Douans

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Exposition “Tenir le Cap” de Raphaëlle Doin
Fino al 31/08/2025 ogni giorno dalle 11:30 alle 22.
Espace Neptune
Quai Virgile Allari

SAINT MARTIN VESUBIE
Concert – “Les voix de Gaïa”
Giovedì 28 agosto 2025 dalle 20:30 alle 22.
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
06450 Saint-Martin-Vésubie

Concert – “Jazz Anatole”
Venerdì 29 agosto 2025 dalle 18 alle 20.
Place du Général de Gaulle

Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti

SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Sabato 30 agosto 2025 ore 21 
Salle des Fêtes 
ADDITION - Cie. Les Braises

SAORGE
Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas

SOSPEL
Loto dei Pompieri
Sabato 30 agosto a 19:30
Place des Platanes

Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel

TENDE
Apéro-Chiro : Film court sur les Chauves-Souris et discussion autour d'un verre
Giovedì 28 agosto da 18:00 a 19:30
Maison du Parc

Visita guidata interattiva: lungo la via del sale a Tenda
Giovedì 28 agosto da 14:15 a 16:00
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour

Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
venue du 16 Septembre 1947

Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles, 
Avenue du 16 Septembre 1947

Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte

Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende

TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale 

VALDEBLORE
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21 
Chapiteau de Saint-Dalmas 
OC BROTHERS

Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie

VENCE
Soirée salsa animée par Yohann Salsa
Sabato 30 agosto 2025 dalle 19:30 alle 23:30.
Salle des Meules
3 descente des Moulins

Kim Boulukos, Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence

Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21
Théâtre de Verdure de La Citadelle 
ABBA FOR EVER

Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert

Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port 



