Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Diversi
Tournoi des ombrelles squash - 28 agosto - Riviera Squash Antibes – Antibes - stage enfants d’été
Activités nature bien être forme 06 - Camp Aventure ados - Dal 25 al 30 agosto
Stages sportifs – Fino al 30 agosto
Soirée blanche de la fontonne - Il 30 agosto - Place Jean Aude - Antibes
Mostre – Esposizioni
- Nico et ouistiti explorent les fonds marins - Fino al 30 agosto - Médiathèque des Semboules – Antibes
- Winter / parker - Fino al 31 agosto - Casemate Comte – Antibes
- Opale en folie - Fino al 31 agosto - Casemate 19 – Antibes
- Empreintes - Fino al 31 agosto - Casemates 25 e 26 – Antibes
- L’objet du moment : un thymiaterion apulien - Fino al 31 agosto - Musée d’Archéologie – Antibes
- Le typographe - Fino al 31 agosto - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
- Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
- Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
- Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
- Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur - Antibes
Visite guidate
Tour gastronomico – 28 agosto ore 9,30
AURIBEAU-SUR-SIAGNE
Sabato 30 agosto 2025 ore 21
La maison du Parc Cuisine et dépendances –
Compagnie Acte 3
BEAULIEU SUR MER
Mostra “L’Or du Temps” – Villa Kérylos
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Kérylos
Impasse Gustave Eiffel
BEAUSOLEIL
Tri et recyclage : des stands estivaux Prévention et Gestion des déchets
Giovedì 28 agosto da 08:30 a 12:30
Marché, Rue de la République,
BLAUSASC
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Aire du Festin
SPEGGI GONZALES
BREIL-SUR-ROYA
Workshop di danza collaborativo nell'ambito del Festival Plein Airein Air
25 agosto > 28 agosto
Bibliothèque, 1bis rue Pasteur
Nuit Internationale de la Chauve-Souris : sortie nocturne et observation
Venerdì 29 agosto da 19:00 a 21:30
Notte internazionale del pipistrello
Chapelle Notre-Dame-du-Mont
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de l'Espace Loisirs
Stéphane David présente "Je suis (presque) prêt"
serata estiva: “je suis (presque) prêt” di Stéphane David
Venerdì 29 agosto da 21:00 a 23:00
Chapiteau, Tour du lac
Festival Les reflets du lac
Venerdì 29 agosto da 21:00 a 00:00
Concerto
Breil-sur-Roya
Festa di San Bernardo
29 agosto > 30 agosto
Chapiteau, Espace Loisirs, Tour du Lac
Concerto d'organo
Domenica 31 agosto a 17:00
Musica sacra
Eglise Sancta-Maria in Albis, Place Brancion
CANNES
Visite guidée / Guided tour - Palais des festivals et des congrès
Au cœur du mythe - Visite en anglais et en français
Giovedì 28 agosto 2025
Horaire(s) :
Visite guidée en français : 15h
Visite guidée en anglais : 10h30
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Suquet des Arts 2025
12e édition
Da giovedì 28 agosto 2025
A venerdì 29 agosto 2025
Horaire(s) :
De 14h30 à 23h
Le Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier à Cannes
Nocturnes cannoises - Boulevard Jean Hibert
Giovedì 28 agosto 2025
Horaire(s) :
De 19h à minuit
Boulevard Jean Hibert, Cannes
Pages à la plage 2025
Une bibliothèque face à la mer
Fino a venerdì 29 agosto 2025
Horaire(s) :
De 10h à 13h et de 14h à 17h45
Médiathèque Noailles
Le Bal Mille et une Nuits
Le Bal des Fous
Sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Le Bal des Fous 2025
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
De 16h à 0h30
Terrasse Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Luna Park
Fino a sabato 30 agosto 2025
Horaire(s) :
Ouvert tous les jours de 20h à minuit
Parking Coubertin
7, avenue Pierre Poési
Visites guidées du Fort Royal
Fino a martedì 30 septembre 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45 (plusieurs visites par jour)
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Mostre - Esposizioni
Exposition - L'art de James Cameron
Dans le cadre du Musée éphémère du Cinéma
Fino a domenica 24 agosto 2025
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Marcel Pagnol et le secret du Masque de fer
Fino a Domenica 31 agosto 2025
Horaire(s) :
Lun > Dim : 10h > 17h45
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 21 settembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
L'art de faire mouche !
Lance-pierres sculptés d'Afrique de l'Ouest
Fino a domenica 2 novembre 2025
Horaire(s) :
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h (jusqu'à 21h les mercredis)
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h à 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CAP D’AIL
Les lumières du Voyage, Olivier Desvaux - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Villa Les Camélias
Avenue Raymond Gramaglia
CASTELLAR
Festa di San Bernardo - Montagna
Domenica 31 agosto da 10:00 a 18:00
Chapelle du Col Saint-Bernard
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
CLANS
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau
Révérence Sanson
CONTES
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de
LA POINTE DE CONTES MOANA FOLKS
COURMES
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Place du Village
LONE REDNECK
EZE
Exposition F. Suzanne
Fino al 31 Agosto 2025
Galerie municipale
GOURDON
Sabato 30 agosto 2025 ore 21
Place Victoria
More than soul (MTS)
LA BOLLENE VESUBIE
Exposition sur Turini
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Ballo di chiusura estivo
Sabato 30 agosto a 22:00
Place de Nice
Ballo piemontese
Sabato 30 agosto da 15:00 a 17:00
Concerto
Place du Rattachement
Concerto d'organo, programma di donne compositrici con D. Fremin
Sabato 30 agosto da 15:00 a 17:00
Concerto
Collégiale Saint Martin
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Fino al 19 ottobre
Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LE ROURET
Sabato 30 agosto 2025 ore 21
Parvis de l'Espace Culturel
ABBA FOR EVER
LEVENS
Exposition “De l’ombre à la lumière” Claire VALENTI & Antony BOIVERT
Fino al 6 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tranne 14 luglio e 15 agosto.
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
L'apéro des Frenchy
Giovedì 28 agosto da 18:00 a 02:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Soirée Beach Volley
Giovedì 28 agosto da 19:00 a 23:00 / ...
Stade Rondelli
Visita guidata: L'Orangeraie, un giardino di palazzo
Giovedì 28 agosto da 10:00 a 10:45
Jardin de l'Orangeraie, Rue Urbana
Visita guidata: Il giardino della Serre de la Madone
Fino al 28 agosto
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita guidata: Il giardino di Maria Serena
Fino al 28 agosto
Jardin Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 30 agosto
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 29 agosto da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Visita guidata: Il giardino del Domaine des Colombières
Fino al 29 agosto
Domaine des Colombières, 312 route de super Garavan
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 31 agosto
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Parade à vélo - 9kms
Sabato 30 agosto a 18:00
Esplanade Francis Palmero
Apertura della Casa dou Païgran
Fino al 25 ottobre 2025
5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton
Ogni sabato dalle 14 alle 18
La Capeline de Menton
Mostre - Esposizioni
Jean Cocteau / Le trésor du château, mostra sulla ceramica e il Mediterraneo
Fino al 31 agosto 2025
Esposizione
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto 2025
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata: Basilica di Saint-Michel
Fino al 26 agosto
Basilique Saint-Michel Archange de Menton,
Parvis de la basilique Saint-Michel,
Place de l'église
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
2025/26 UEFA MEN'S CLUB COMPETITIONS SEASON KICK-OFF
Da 28 A 29 agosto 2025
10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco
Dr Wu 'A Steely Dan Tribute'
Da 29 A 30 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
21h00
Plage du Larvotto - Avenue Princesse Grace
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Exhibitions - "6th Monaco Art Week"
Fino a domenica 31 agosto 2025, dalle 10h alle 20h
Grimaldi Forum Monaco
10, avenue Princesse Grace
Mostre - Esposizioni
Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés
Fino al 31 agosto 2025
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce
"Il était une première fois". 40th Anniversary of the Stade Louis-II
Fino a domenica 31 agosto 2025
Stade Louis II
7, avenue des Castelans
Exhibition - "Colours! Pompidou Centre Masterpieces"
Fino al 31 agosto 2025
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
Exposition - Demain l'Océan ?
Da 4 luglio A 7 settembre 2025
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
4 Quai Antoine 1er
Les Années folles de Coco Chanel
Fino al 5 ottobre 2025
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Exposition - Le patrimoine architectural de Monaco
Fino al 5 ottobre 2025
Avenue Saint-Martin
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Le Legs – Marivaux - Teatro
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Per la sesta edizione del Summer Rendez-vous, torna la saga di Marivaux!
Sotto un cielo stellato, nella frescura delle valli del nostro entroterra, spesso in luoghi atipici, venite a scoprire la prossima creazione di Muriel Mayette-Holtz: Le Legs.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole
Ronnie Rae Project - Concerto
Giovedì 28 agosto 2025 da 20.
Espace Lympia
2 quai Entrecasteaux
Eté en scène
Giovedì 28 agosto 2025 da 20:30.
Sabato 30 agosto 2025 da 20:30.
Domenica 31 agosto 2025 da 20:30.
Tournée dans plusieurs communes de la Métropole
Concert d’été à Nice : Vivaldi, Queen, Mozart, Tchaïkovsky, Brahms, Verdi, Armstrong, Piazzolla
Martedì 2 settembre 2025 da 20:30.
Eglise Saint-François-de-Paule
9 rue Saint-François-de-paule
Crossover Festival – 16e édition - Festival
Venerdì 5 settembre 2025.
Sabato 6 settembre 2025.
Nice
L’Impasse Comedy Club - Teatro
Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Une journée à l’opéra - Performance artistica
Fino al 31 Agosto 2025
Il mercoledì, giovedì, venerdì, festivi e fine settimana dalle 15 alle 21.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Mostre - esposizioni
Blue Ocean – Expériences immersives & Expositions inédites - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
Centre Commercial Nicetoile
30 av Jean Médecin
Océan, mère des Hommes – L’Homme et la Mer
Fino al 31 Agosto 2025
Bibliothèque Romain Gary
21 Boulevard Dubouchage
Les Particules, le conte humain d’une eau qui meurt - Esposizione
Fino al 07 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
GIS.L - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk 2
5 rue Benoit Bunico
ISA.M - Esposizione
Fino al 7 Settembre 2025
Galerie Lou Babazouk
8 rue de la Loge
Matisse Méditerranée(s)
Fino al 08 Settembre 2025
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Le théorème de Kutta – Emmanuel Régent & Thomas Tison - Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Exposition Immersive “L’Océan de Léa”
Fino al 14 settembre 2025
Centre des Congrès OcéaNice
Quai Infernet
Magnus Hirschfeld en exil
Fino al 20 Settembre 2025
Librairie Vigna
3 rue Delille
Sirènes et Merveilles – Peuples des mers - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.
Chiuso il martedì.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Nice, du rivage à la mer - Esposizione
Fino al 21 Settembre 2025
Orari di apertura il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
La quadrature du cercle – Anne-Laure Wuillai - Esposizione
Fino al 22 Settembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
De verre et de pierre – Chagall en mosaïque
Fino al 22 Settembre 2025
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Quand la mer nous parle – Étudier et protéger le patrimoine sous-marin - Esposizione
Fino al 26 Settembre 2025
Musée d'Archéologie Nice - Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Raoul Dufy, le miracle de l’imagination
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mers et Mystères – Laurent Ballesta - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Des hommes préhistoriques à la plage - Esposizione
Fino al 28 Settembre 2025
Musée de Préhistoire - Terra Amata
25, boulevard Carnot
Les reliques de l’écume – Racca Vammerisse
Fino al 28 Settembre 2025
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
L’océan vivant - Esposizione
Fino al 30 Settembre 2025
Promenade du Paillon
Plassa Carlou Aubert
Mostra “Bao Vuong, dietro le onde” - Esposizione
Fino al 19 Ottobre 2025
Musée départemental des arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Dolce Vita – Guillaume Cavalier - Esposizione
Fino al 25 Ottobre 2025
Château de Crémat
442 chemin de Crémat
Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Divers lieux de Nice
Un parcours d’oeuvres d’art dans l’espace public – Biennale des Arts et de l’Océan
Fino al 31 Ottobre 2025
Promenade des Anglais - Promenade du Paillon 1
Au temps du grand-maître Jean-Paul de Lascaris – Nice, Malte et la Méditerranée
Fino al 03 Novembre 2025
Palais Lascaris
15 rue Droite
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera
Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
OPIO
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21
Amphithéâtre L'abribus –
THEATRE DE L EAU VIVE
PEILLON
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Espace Multisport de Borghéas
HABANITA
ROQUEBILLIERE
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de Roquebillière
ABBA FOR EVER
Soirées Estivales concert Pop “ABBA FOR EVER”
Venerdì 29 agosto 2025 da 21.
Sous le chapiteau
Promenade Jean LAURENTI
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEFORT-LES-PINS
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21
Jardin des Décades
MAGNIFICO TRIBUTE QUEEN
SAINTE AGNES
Visita guidata del Forte Maginot di Sainte-Agnès
Fino al 30 settembre 2025
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10 alle 16
Village
Les végétaux au travers des 5 sens
Mercoledì 3 settembre 2025 il mercoledì dalle 14:30 alle 16.
Maison du Parc national du Mercantour
Quartier l'Ardon
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21
Esplanade de l'Hôtel de Ville
Habanita – Saint André - Concerto
Giovedì 28 agosto 2025 da 21.
Esplanade de l'Hôtel de Ville
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE
Fête patronale du hameau de Douans
Da sabato 30 agosto a lunedì 1° settembre 2025.
Hameau de Douans
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Exposition “Tenir le Cap” de Raphaëlle Doin
Fino al 31/08/2025 ogni giorno dalle 11:30 alle 22.
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Concert – “Les voix de Gaïa”
Giovedì 28 agosto 2025 dalle 20:30 alle 22.
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
06450 Saint-Martin-Vésubie
Concert – “Jazz Anatole”
Venerdì 29 agosto 2025 dalle 18 alle 20.
Place du Général de Gaulle
Exposition – « Les proverbes niçois »
Fino al 05 Settembre 2025
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAINT PAUL DE VENCE
Esposizione “Arte & Vita” di Barbara Hepworth
Fino al 2 Novembre 2025
Fondation Marguerite et Aimé Maeght
623 chemin des Gardettes
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Sabato 30 agosto 2025 ore 21
Salle des Fêtes
ADDITION - Cie. Les Braises
SAORGE
Conférence Animaux Totem Amérindiens
Fino al 29 Novembre 2025
Chambre d'hôtes Les Murès
Quartier des Murès
Route de La Colmiane
Saint Dalmas
SOSPEL
Loto dei Pompieri
Sabato 30 agosto a 19:30
Place des Platanes
Mostra
Fino al 31 agosto
Chapelle des pénitents gris, 06380 Sospel
TENDE
Apéro-Chiro : Film court sur les Chauves-Souris et discussion autour d'un verre
Giovedì 28 agosto da 18:00 a 19:30
Maison du Parc
Visita guidata interattiva: lungo la via del sale a Tenda
Giovedì 28 agosto da 14:15 a 16:00
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de Tende, 103 avenue du 16 Septembre 1947, Maison du Mercantour
Exposition "Instantanés. Photographies de la Roya de 1900 à 1950"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
venue du 16 Septembre 1947
Exposition "Cumerciàa. Economie alpine et vie commerciale dans la Haute Roya du XIXe au XXe siècle"
Fino al 31 ottobre
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
TOURRETTE – LEVENS
Mostra “I Re Clown del Circo”
Fino al 21 settembre 2025
Spazio Culturale
VALDEBLORE
Venerdì 29 agosto 2025 ore 21
Chapiteau de Saint-Dalmas
OC BROTHERS
Exposition sur Turini - Esposizione
Fino al 31 Agosto 2025
place Général de Gaulle
La Bollène-Vésubie
VENCE
Soirée salsa animée par Yohann Salsa
Sabato 30 agosto 2025 dalle 19:30 alle 23:30.
Salle des Meules
3 descente des Moulins
Kim Boulukos, Esposizione
Fino al 13 Settembre 2025
Chapelle des Pénitents blancs
Place Mistral
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo” - Esposizione
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
Étoiles grandeur nature
Fino al 19 Settembre 2025
Col de Vence
Mostra “Chagall, gli anni veneziani. Un rinascimento mediterraneo”
Fino al 02 Novembre 2025
Musée de Vence
2 place du Frêne
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Giovedì 28 agosto 2025 ore 21
Théâtre de Verdure de La Citadelle
ABBA FOR EVER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port