Il Governo del Principe riafferma l’impegno per la piena conformità agli standard internazionali di trasparenza e integrità

Venerdì 31 ottobre si è tenuta, sotto la presidenza di S.E. il Ministro di Stato Christophe Mirmand, la terza riunione del Comitato di pilotaggio incaricato dell’attuazione della strategia globale di lotta contro la corruzione, sviluppata nell’ambito del 5º ciclo di valutazione del GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d’Europa).

Durante la seduta, i membri del Comitato hanno approfondito i lavori relativi alla messa in opera delle azioni destinate a dare seguito alle raccomandazioni formulate dal GRECO nel proprio rapporto di valutazione su Monaco, adottato il 21 giugno 2024. Le discussioni si sono concentrate sulle misure prioritarie da intraprendere per consolidare i progressi già realizzati e assicurare la piena conformità del Principato agli standard internazionali di prevenzione e controllo della corruzione.

Nel suo intervento, il Ministro di Stato Christophe Mirmand ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti finora e per il sostegno costante di tutti gli attori coinvolti. Tale mobilitazione collettiva, ha sottolineato, riflette la ferma volontà del Governo del Principe, sotto l’impulso di S.A.S. il Principe Sovrano, di proseguire con determinazione gli sforzi intrapresi per rafforzare la trasparenza delle istituzioni pubbliche e consolidare la fiducia dei cittadini.

Il Governo del Principe considera la conformità agli standard internazionali del GRECO una priorità politica fondamentale, in linea con l’impegno costante di Monaco a favore della buona governance, dell’etica pubblica e della lotta contro ogni forma di corruzione. Questa terza riunione del Comitato di pilotaggio segna dunque una nuova tappa decisiva nel percorso di attuazione della strategia nazionale anticorruzione, a testimonianza del ruolo attivo e responsabile del Principato sulla scena internazionale