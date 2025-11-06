Ecs Consulting premiata a Milano con l’Eha Operation Luxury Advisor

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Operation Luxury Advisor è andato alla Ecs Consulting di Vaiano Cremasco (CR), con la seguente motivazione: fondata nel 2014 da Gloria Gaiotto, è una realtà che nasce con l’obiettivo di elevare gli standard dell’accoglienza e della relazione con il cliente nel mondo del lusso, dell’hotellerie e del retail. L’esperienza della fondatrice nei grandi gruppi internazionali e la sua visione strategica hanno dato vita ad un metodo unico, dove professionalità, formazione e cultura del servizio, si fondono in un percorso di eccellenza.

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

