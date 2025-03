L'arte di Houda Bakkali all'Alliance Française di Auckland, in Nuova Zelanda

Marzo segna il mese della Francofonia, un evento in cui istituzioni francofone provenienti da tutto il mondo si riuniscono per rendere omaggio all'immenso patrimonio culturale, artistico e linguistico della Francia. Un evento mondiale che quest'anno accoglie la colorata opera artistica di Houda Bakkali.

Con le donne come protagoniste e le nuove tecnologie come strumenti creativi, il lavoro di Bakkali sarà esposto in diverse Alliances, tra cui l'Alliance Française di Auckland, in Nuova Zelanda, un'organizzazione di riferimento linguistico e culturale che promuove lo scambio franco-neozelandese e fa parte della vasta rete delle Alliances Française con oltre 1.000 filiali in 136 paesi. Un'istituzione leggendaria fondata a Parigi il 21 luglio 1883 su iniziativa di Pierre Paul Cambon, Louis Pasteur, Jules Verne, Ferdinand de Lesseps, Ernest Renan e altre personalità illustri.

“I miei più sinceri ringraziamenti all’Alliance Française di Auckland per la loro eccezionale accoglienza, il loro affetto e il loro coinvolgimento. È un'esperienza unica, un'opportunità eccezionale e una grande motivazione. È un grande onore poter condividere il mio lavoro presso l'iconica sede dell'Alliance Française durante un mese così speciale e in occasione di un evento che celebra la diversità, l'amicizia e la comprensione tra culture attraverso l'arte e la cultura, la comunicazione e l'istruzione. Un evento pensato per rendere omaggio ai valori che ci uniscono, al nostro patrimonio, alla nostra cultura comune, guardando insieme verso un futuro pieno di speranza con ottimismo, talento, rispetto e ambizione”, commenti di Houda

Questa mostra all'Alliance Française di Auckland si propone di esemplificare il potere dell'arte digitale di infrangere i confini spaziali, temporali e generazionali, creando sinergie tra diversi pubblici e rendendo l'arte non solo senza tempo, ma anche universale, vicina, comprensibile e gioiosa.

La mostra fonde tutte le sue versioni artistiche: virtuale, fisica e immersiva, ognuna delle quali si integra con le altre e consente di fruire l'arte in modo diverso. Questa mostra condivide anche alcuni concetti digitali sull'arte digitale e sugli usi della creatività e della tecnologia al di là dell'arte.

I visitatori della mostra potranno inoltre scoprire di più sulla tecnica e sul processo creativo di Bakkali, nonché sugli utilizzi della realtà aumentata, creando così uno spazio di divulgazione e apprendimento attraverso il lavoro di Houda.

Questa mostra si aggiunge alle mostre che Bakkali ha firmato in diverse Alleanze in tutto il mondo, esponendo in 11 città in 9 paesi contemporaneamente, in un progetto unico e diverso durante lo scorso Digital November, 2024. Oltre alla sua lunga carriera nella scena artistica francese tra cui spiccano diversi premi, come il premio Nouveau Talent al Festival Artistes du Monde de Cannes o i Paris Design Awards, oltre a diverse mostre in spazi iconici a Parigi, Cannes e Biarritz. Così come molteplici e riuscite esposizioni, eventi e presentazioni a Monaco.