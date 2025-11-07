Anferr premiata a Milano con l’Eha Company: si aggiudica il terzo posto

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Company è andato a Anferr di Cuneo, che si è aggiudicata il terzo premio a pari merito con La Lavanda Srl e Your Free Energy, con la seguente motivazione: impresa nata 50 anni fa come piccolo deposito di prodotti siderurgici, nel corso dei decenni ha fatto della dinamicità, del servizio, della logistica e soprattutto dell’affidabilità il suo punto di forza, diventando una realtà che nel suo campo d’azione spazia nei più svariati settori: automotives veicoli industriali, automazioni tecnologiche settore ecologico e fotovoltaico, macchinari agricoli e attrezzature zootecniche, costruzioni edili civili ed industriali, etc) Genova nel 2017, si è affermata sul mercato come società di welfare aziendale in Italia e nel corso degli anni ha consolidato la sua presenza nel settore HR, diventando un partner di spicco per la gestione a 360° del personale, inclusiva e sostenibile.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

