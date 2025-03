Ospedale di Monaco, risonanza magnetica più efficace e precisa grazie a un nuovo modulo di intelligenza artificiale

Il CHPG accelera la sua trasformazione digitale con l'integrazione del modulo di intelligenza artificiale Smartspeed, che migliora le prestazioni della sua MRI. Il miglioramento riduce significativamente il tempo di esecuzione degli esami e aumenta la risoluzione delle immagini, consentendo una diagnosi più veloce e precisa.

In particolare, nell'ambito dei sospetti di ictus, questo strumento sarà d'aiuto cruciale nelle sequenze di angiografia a risonanza magnetica (per la diagnosi di una stenosi o occlusione di un'arteria distale) o nelle sequenze ASL (per studiare la perfusione del parenchima cerebrale e rilevare le aree non perfuse), poiché riduce i ritardi nella gestione degli ictus e migliora la prognosi dei pazienti.

Questo innovativo modulo è stato acquistato e messo in servizio nel dicembre 2024 grazie a una generosa donazione del Sig. Dmitry Rybolovlev ed è stato inaugurato mercoledì 12 marzo nel reparto MRI.

"Ringrazio il Centre Hospitalier Princesse Grace e la sua direttrice, la signora Benoîte Rousseau de Sevelinges, per avermi permesso di dare il mio contributo alla modernizzazione delle attrezzature tecnica del CHPG. Come medico di formazione, interessato alle nuove tecnologie, so quanto sia importante una diagnosi rapida e precisa delle patologie mediche. È fantastico che Monaco ora abbia un nuovo equipaggiamento in grado di rilevare varie malattie, alcune delle quali molto pericolose come gli ictus. Sono felice di poter nuovamente rendere utile al Centro Ospedaliero e agli abitanti del Principato", dice il Sig. Dmitry Rybolovlev.

"Grazie a questa soluzione innovativa, e alla generosità del donatore M. Dmitry Rybolovlev, l'ospedale sarà in grado di trattare un maggior numero di pazienti riducendo i tempi di attesa per l'ottimizzando il percorso del paziente", precisa Benoîte Rousseau de Sevelinges, Direttore dello stabilimento. Che aggiunge: "L'acquisizione si inserisce perfettamente nel nostro approccio di miglioramento dell'esperienza del paziente".

Per il Consigliere di Governo Ministro Christophe ROBINO, l'IA apre prospettive considerevoli in materia di medicina predittiva e di aiuto alla diagnosi precoce delle patologie: "Questo investimento strategico, reso possibile grazie al dott. Dmitry Rybolovlev, che desidero ringraziare calorosamente, illustra l'impegno di Monaco a favore della medicina d'eccellenza, al crocevia delle innovazioni tecnologiche e di umanità che deve sempre guidare la nostra azione".

Una configurazione IRM unica nel suo genere. Il nuovo modulo SmartSpeed è una vera risorsa per il reparto di imaging del CHPG e completa l'arsenale tecnologico della risonanza magnetica, già equipaggiato dal 2021 con HIFU, Ecografia focalizzata ad alta intensità sotto guida IRM per il trattamento non invasivo dei fibromi uterini, disponibile solo in due centri ospedalieri nella zona Francia Monaco.