Business | 07 novembre 2025, 15:53

L’ambasciatore dell’Ordine di Malta, Alberto Di Luca, riceve il premio Eha Italia-Monaco all’Evolution Horizon Award 2025

La seconda edizione dell’evento firmato dal gruppo editoriale More News ha valorizzato le eccellenze dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News-  il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.
 

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti speciali, tra cui il premio EHA Italia-Monaco a Sua Eccellenza Alberto Di Luca, ambasciatore dell’Ordine di Malta nel Principato di Monaco, che nel corso della serata ha illustrato i progetti umanitari portati avanti dall’ambasciata.
 

Vedi qui l’intervista con Alberto Di Luca   


 

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.
 

www.evolutionhorizonaward.com

