L’ambasciatore dell’Ordine di Malta, Alberto Di Luca, riceve il premio Eha Italia-Monaco all’Evolution Horizon Award 2025

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la cerimonia sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti speciali, tra cui il premio EHA Italia-Monaco a Sua Eccellenza Alberto Di Luca, ambasciatore dell’Ordine di Malta nel Principato di Monaco, che nel corso della serata ha illustrato i progetti umanitari portati avanti dall’ambasciata.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.



www.evolutionhorizonaward.com