Il Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025 scalda i motori, da aprile via all'alta gastronomia nel Principato di Monaco

Da cinque anni, questo evento annuale si è affermato come l'appuntamento immancabile della gastronomia nel Principato di Monaco. Il Festival des Etoilés Monte-Carlo torna il 10 aprile prossimo, per la sua edizione 2025.

Dopo l'ultima edizione dedicata ai 150 anni delle Cantine dell'Hotel de Paris, questo quinto anniversario del Festival, filo conduttore di questa edizione, proporrà nuove cene a quattro mani di alto livello. In questa occasione, gli chef stellati del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer riceveranno grandi nomi della gastronomia francese e internazionale, prima di riunirsi per la tradizionale cena di gala a sette stelle Michelin.

L'eccezionale incontro dei più grandi chef a Monte-Carlo

Resort più stellato d'Europa, con 7 stelle nella Guida Michelin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer rimane uno dei gruppi più emblematici al mondo nel campo dell'alta gastronomia e del Grand Art de Vivre. Con 162 anni di esistenza e più di 30 ristoranti e bar, il Gruppo mette in luce l'immenso talento dei suoi chef, grazie a un appuntamento unico e annuale per i buongustai: il Festival des Etoilés Monte-Carlo.



Il fischio d'inizio sarà il 10 aprile al Grill*, in cima all'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Lo chef esecutivo del palazzo monegasco e del suo iconico Grill*, Dominique Lory, riceverà Pierre Gagnaire. Appena 25 anni fa, Dominique Lory lavorava al suo fianco. Il suo incontro con Pierre Gagnaire è stato decisivo nel suo percorso professionale, ed è con immenso piacere che ha voluto accoglierlo. Ma anche, Dominique Lory è dello stesso villaggio di Thierry Méchinaud, chef del ristorante Pierre Gagnaire*** a Parigi che sarà presente anche per la cena.

Il 20 giugno, la seconda opera si svolgerà al Louis XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris***, dove lo chef più stellato del mondo, Alain Ducasse, accoglierà insieme a Emmanuel Pilon lo chef spagnolo Albert Adrià. Testa pensante del famoso elBulli (Roses) a fianco di suo fratello Ferran, Albert Adrià è oggi al comando di Enigma (Barcellona), stellato alla Guida Michelin. I due grandi chef si ritroveranno dopo la bellissima collaborazione nel progetto di ristorante effimero, ADMO (Parigi, 2021-2022).



Il 13 luglio, è nel cuore dell'Hôtel des Connaisseurs, l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, che viene data la data per un terzo duetto. Lo chef pluripremiato Yannick Alleno riceverà nel suo Pavyllon monegasco lo chef italiano Davide Oldani, doppiamente premiato nella provincia milanese. Considerato uno degli chef più influenti della sua generazione, Davide Oldani è anche l'inventore della «Cucina Pop», che mescola prodotti e ingredienti semplici con sapori e texture ricercate. I due amici promettono un grande momento di convivialità e stupore.



Infine, il 18 luglio, il Blue Bay Marcel Ravin**, ristorante stellato del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, consegnerà la quarta edizione di questo festival con un altro duo eccezionale. Lo chef doppiamente stellato Marcel Ravin ha invitato Anne-Sophie Pic, cuoca del ristorante Pic***, situato a Valencia, a condividere la sua cucina sensibile e audace. Oggi è la leader più stellata al mondo. Una cena degna delle Grandi Tavole del Mondo, che riunisce per la prima volta questi due grandi chef.



Questa quinta edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo si concluderà, come di consueto, con una grande cena di gala che si svolgerà questo autunno nel Principato di Monaco, in uno dei prestigiosi scenari della Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Programma del Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025

10 aprile: Cena al Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo* Dominique Lory ospita Pierre Gagnaire, ristorante Pierre Gagnaire***, Parigi

Menu in sei tempi - 450 euro (con una coppa di champagne) / Accordo piatti e vini: 225 euro



20 giugno: Cena al Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris***

Alain Ducasse accoglie lo Chef Albert Adrià, ristorante Enigma*, Barcellona, Spagna

Menu a sei portate - 750 euro (accordo di cibo e vino inclusi)



13 luglio: Cena al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alleno*, Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Yannick Alleno accoglie lo Chef Davide Oldani, ristorante D'O**, Etoile Verte Michelin, Cornaredo (Milano), Italia

Menu a sei portate - 650 euro (accordo di piatti e vini inclusi)



18 luglio: Cena al Blue Bay Marcel Ravin**, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin accoglie la Cheffe Anne-Sophie Pic, ristorante Pic****, Valencia

Menu a sei portate - 700 euro (accordo di piatti e vini inclusi)



Autunno 2025 (data comunicata in seguito)

Gala di chiusura del Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025

Informazioni e prenotazioni

Luigi XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris, T. +377 98 06 88 64 - adhp@sbm.mc

Le Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo, T.+377 98 06 88 88 - legrill@sbm.mc

Blue Bay Marcel Ravin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, T. +377 98 06 03 60 - Reservation-McBay@montecarlobay.mc

Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, T. +377 98 06 98 98 - restaurantalleno@sbm.mc