Infotel Monaco SAM ottiene la qualifica di Prestataire de Service de Confiance per il servizio di archiviazione elettronica Arclib

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), autorità nazionale responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e organismo di controllo dei Prestataires de Service de Confiance (PSCo) del Principato, ha conferito a Infotel Monaco SAM la qualifica ufficiale di Prestataire de Service de Confiance per il servizio di archiviazione elettronica in modalità SaaS, Arclib.io.
L’ottenimento della qualifica PSCo attesta la conformità di Infotel Monaco SAM ai più rigorosi requisiti normativi e tecnici in materia di sicurezza, autenticità, riservatezza e integrità delle archiviazioni digitali, in linea con la regolamentazione vigente nel Principato di Monaco.
In qualità di Tiers Archiveur, Infotel Monaco SAM offre una soluzione con valore probatorio equivalente a quello dei documenti cartacei, garantendo conservazione a lungo termine e tracciabilità completa dei processi di archiviazione.
La qualifica PSCo è stata ufficialmente consegnata da Frédéric Fautrier, Direttore dell’AMSN, a Fabrice Verdier, Direttore di Agenzia di Infotel Monaco SAM, in data 17 settembre 2025. Si tratta di un pilastro della strategia nazionale a sostegno della fiducia digitale e della protezione dei dati sensibili.
Con questo riconoscimento, Infotel Monaco SAM riafferma l’impegno ad accompagnare nel tempo le organizzazioni monegasche verso sicurezza, conformità e ottimizzazione dei propri asset digitali, contribuendo alla solidità e alla fiducia dell’ecosistema digitale del Principato.