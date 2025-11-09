 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Di...vino!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'uscita dei primi vini di stagione: il Novello italiano e il Beaujolais francese, questa simpatica vignetta.

Una evidente dimostrazione che l'ambiente delle colline coltivate a vigneti é tra i più piacevoli da vivere.






Beppe Tassone

