Ollioules, la Provenza da gustare: la Balade Gourmande sabato 6 dicembre 2025 (Foto)

Domani, sabato 6 dicembre e per tutto il 2026, Ollioules , piccolo borgo arroccato tra mare e colline del Var, invita residenti e visitatori a scoprire la sua anima più profonda attraverso la Balade Gourmande, un itinerario guidato tra tradizioni culinarie, artigiani del territorio e angoli storici ricchi di fascino.



Simbolo indiscusso del paese è l’olivo, che da secoli racconta l’identità provenzale di questa comunità.

Non è un caso che proprio qui, dove gastronomia, saper fare e patrimonio convivono in armonia, l’Office de Tourisme Provence Méditerranée abbia scelto di creare un percorso interamente dedicato ai sapori locali e alle storie di chi mantiene vive le tradizioni.





Perché una Balade Gourmande?

Perché Ollioules è Provenza allo stato puro: franca, autentica, generosa. Una terra che parla, che condivide, che mette l’olio d’oliva non solo nei piatti, ma perfino nelle conversazioni.

Le tradizioni culinarie qui non sono ricordi, ma una cultura viva. Da questa consapevolezza nasce un itinerario pensato per far assaporare a tutti la “vera” Provenza, quella semplice, umile e fiera.



L’esperienza: un percorso tra gusto, incontri e storia

La Balade Gourmande è una passeggiata guidata che unisce degustazioni, scoperte artigianali e tappe nel centro storico, dal mercato alle viuzze medievali. Un modo per conoscere Ollioules attraverso le persone che la animano ogni giorno.





Incluso nel percorso:

Degustazione della cade al mercato

Assaggio dei vini biologici del Domaine de Terrebrune

Pranzo con farcis provençaux o daube de poulpe

Caffè Maurice e biscotto amandine al ristorante Le Cyrano

Non incluso:

Bevande durante il pranzo

Extra non previsti dal programma

I momenti imperdibili del percorso

1. La Cade, sapore toulonnese di due secoli

Preparata da Bruno e cotta al forno a legna, è una morbida galetta di farina di ceci, dorata e profumata: una specialità semplice e identitaria, simbolo dello stile di vita provenzale.



2. I vini di Terrebrune, eleganza Bandol

Il celebre domaine offre vini biologici luminosi, iodati e minerali, apprezzati anche dai grandi sommelier. Ogni sorso racconta una Provenza sincera.



3. Caffè Maurice & dolce amandine al Cyrano

Una pausa poetica con la creazione del pasticcere Benoît Adet: una tartelette amandine che rende omaggio a Cyrano de Bergerac e alla celebre scena di Ragueneau.



4. Maison Jonquier, il nougat come una volta

Dal 1885 la famiglia Jonquier produce un torrone “alla maniera antica”, con mandorle fresche, miele delle colline e cottura in calderone di rame: un savoir-faire che profuma di autenticità.



5. Passeggiata digestiva “Ollioules au fil du temps”

Tra vicoli fioriti, gallerie d’arte e facciate rinascimentali, si conclude con una salita panoramica verso il castello, per un finale contemplativo.





Informazioni pratiche

Partenza: davanti all’Office de Tourisme

Parcheggi: 8 Mai 1945 (con disco blu) e Orlandi

Autobus: linee 11B, 12 e 120

Consiglio: indossare scarpe comode per la salita al castello

Tariffa: 34 € a persona

Ollioules: dove si trova e come arrivare

Il borgo si trova nel dipartimento del Var, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a pochi chilometri da Tolone.

Conta circa 13.000 abitanti ed è immerso tra colline, vigneti e un pittoresco centro storico medievale.

Distanza da Nizza: circa 150 km, raggiungibile in auto, treno o autobus





