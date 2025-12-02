La cerimonia di illuminazione della Place du Casino

Sabato 29 novembre, LL.AA.SS. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati dai loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, sono stati accolti sulla Place du Casino da Stéphane Valeri, Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, da S.E. il Ministro di Stato Christophe Mirmand e da sua moglie, in occasione della cerimonia di illuminazione della Place du Casino.

È così iniziato ufficialmente il periodo delle festività 2025, in un’atmosfera magica fatta di spettacoli luminosi sulle note delle melodie natalizie. La Magia del Natale Monte-Carlo ha preso vita nel cuore storico di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e sarà visitabile in tutto il Resort fino al 6 gennaio 2026.

La Magia del Natale arriva a Monte-Carlo

La Magia del Natale Monte-Carlo ha illuminato la Place du Casino questo sabato 29 novembre. Con il calare della sera, alle 18:20, sotto lo sguardo dei loro genitori, LL.AA.SS. il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, e dei passanti, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno dato vita, in pochi secondi, a una vera e propria fiaba di luci.

Per primo si è acceso l’albero monumentale, con le sue 6.000 piccole luci, seguito dalle cinque gigantesche sfere di neve che hanno svelato il loro nuovo décor, prima che gli sguardi incantati si rivolgessero verso la facciata del Casino de Monte-Carlo, a sua volta rivelata attraverso un suggestivo spettacolo di luci e musica. Il via alle festività di fine anno di Monte-Carlo Société des Bains de Mer è stato così ufficialmente dato.

La Famiglia Principesca ha poi scoperto in anteprima le cinque gigantesche sfere di neve che decorano ora la Place du Casino, immaginate come carillon ispirati al tema “La Magia del Natale Monte-Carlo”: il Balletto Incantato, il Coro di Natale, la Merenda delle Renne, il Cielo di Natale e Mezzanotte. Cinque scenette che raccontano, ciascuna nella propria sfera, le avventure di cinque piccole renne — Flocon, Rose, Hercule, Stella e Rudolph, il fedele amico di Babbo Natale.

Meravigliose sorprese per tutta la famiglia per le festività 2025 Grandi e piccini sono invitati a vivere tutta la magia del Natale in stile Monte-Carlo in tutto il Resort, fino al 6 gennaio 2026. Il Renne Show, uno spettacolo di luci e suoni, viene proiettato sulla facciata del Casino de Monte-Carlo nei fine settimana di dicembre, ogni trenta minuti tra le 18:00 e le 22:00, e ogni giorno durante le vacanze scolastiche.

Da non perdere inoltre i nuovi eventi natalizi per bambini al New Moods, il 21 dicembre: Il Sogno di Natale (3–7 anni) e la Christmas Dance Party (8–12 anni). Per i più grandi, dal 1° dicembre torna il nuovissimo Calendario dell’Avvento del Casino Café de Paris, dove ogni membro del programma fedeltà My Monte-Carlo potrà tentare di vincere uno dei magnifici premi in palio.

Senza dimenticare i pop-up natalizi, i menu delle feste e le merende golose per tutta la famiglia!

Scopri il programma completo qui: Noël Nouvel An Monaco: Feste di fine anno magiche nel Principato | Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



