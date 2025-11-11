Mezzo secolo di impegno per il mare: l’AMPN celebra 50 anni di tutela della natura monegasca

Il 7 novembre, la Galerie des Pêcheurs di Monaco ha ospitato l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata al cinquantesimo anniversario dell’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN). L’evento, svoltosi alla presenza di alte autorità del Principato — tra cui S.E. M. Christophe Mirmand, Ministro di Stato, e S.E. M. Bernard Fautrier, Consigliere Speciale di S.A.S. il Principe Sovrano per le questioni ambientali — ha celebrato mezzo secolo di dedizione alla salvaguardia dell’ambiente marino.

La mostra, aperta al pubblico fino al 4 gennaio 2026, propone un percorso immersivo che ripercorre la storia e le azioni concrete dell’associazione. Strutturata attorno a sei grandi temi — proteggere, organizzare, restaurare, studiare, innovare e sensibilizzare — l’esposizione combina immagini d’archivio e fotografie contemporanee, offrendo uno sguardo completo sulle principali realizzazioni dell’AMPN.

Tra i traguardi più significativi figurano la creazione e la gestione delle Aree Marine Protette del Larvotto e delle Spélugues, veri polmoni blu del Principato, insieme a programmi di restauro ecologico, monitoraggi ambientali e iniziative di ricerca scientifica. Ogni immagine racconta una storia di impegno e innovazione, restituendo al visitatore la dimensione concreta di un’azione portata avanti con costanza e passione.

Fondata nel 1974 su impulso del Principe Rainier III, l’AMPN nasce dal desiderio del Sovrano di vedere Monaco contribuire attivamente alla salvaguardia del Mar Mediterraneo. In mezzo secolo di attività, l’associazione si è affermata come un attore fondamentale nella protezione degli ecosistemi marini, conducendo studi su specie e habitat — in particolare sui popolamenti ittici e sull’erba di Posidonia — e introducendo soluzioni pionieristiche nel campo della conservazione.

Un esempio emblematico di questa innovazione è la realizzazione, nel 2017, di barriere artificiali stampate in 3D: una prima mondiale che unisce tecnologia e sostenibilità per favorire la biodiversità marina. Parallelamente alle azioni scientifiche, l’AMPN dedica grande attenzione alla sensibilizzazione del pubblico, coinvolgendo cittadini e studenti in progetti di scienza partecipativa e nell’Aire Marine Éducative, un’iniziativa che avvicina le giovani generazioni alla tutela del mare attraverso esperienze dirette.

Sostenuta dalla Fondazione Principe Alberto II e dal Governo del Principato, l’associazione pubblica regolarmente i risultati delle proprie ricerche, contribuendo alla diffusione del sapere scientifico e valorizzando l’efficacia delle aree protette di Monaco.

La mostra alla Galerie des Pêcheurs non è soltanto una celebrazione del passato, ma anche una dichiarazione d’intenti per il futuro. Attraverso immagini che intrecciano memoria e speranza, l’AMPN riafferma la propria missione: proteggere il mare, promuovere la conoscenza e agire per un domani più sostenibile.



