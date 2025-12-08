Il mercato dell’arte tra rischi, falsi e opportunità: a Monaco una nuova conferenza del professor Simone Facchinetti.

Il mercato dell’arte, con le sue complessità, le sue insidie e le sue preziose opportunità, torna al centro del dibattito culturale del Principato di Monaco. Dopo il grande interesse suscitato dall’incontro dei mesi scorsi, la Società Dante Alighieri del Principato di Monaco organizza una nuova conferenza del professor Simone Facchinetti, dal titolo: “Falsi nel mercato dei dipinti antichi, truffe, bidoni e affari portentosi”.

L’evento, promosso sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18:30, con ingresso libero, presso l’Auditorium Rainier III (Sala Vasarely, ex Sala C).

Il tema, di forte richiamo per collezionisti, appassionati e operatori del settore, sarà affrontato in maniera approfondita dal professor Facchinetti, uno dei massimi studiosi italiani in materia. Associato di Storia dell’Arte Moderna all’Università del Salento, autore di importanti pubblicazioni – tra cui il volume “Il mercato dell’Arte – Le regole del gioco” (Allemandi, 2023) – e curatore di mostre nazionali e internazionali, l’esperto offrirà una lettura completa delle dinamiche che regolano il commercio dei dipinti antichi.

Nel corso dell’incontro, Facchinetti si soffermerà anche sull’affascinante e spesso equivoco tema delle copie: «Nel mercato dell’arte – spiega – le copie rappresentano una merce di scambio molto diffusa. Esse si manifestano con una doppia natura: copie servili oppure autentici originali, solo dopo essere stati riconosciuti come tali, declassando a copie quelle che fino a quel momento erano considerate le teste di serie».

Il professore richiamerà inoltre l’attenzione sui numerosi casi emersi negli ultimi anni nel settore degli Old Masters: «Il mercato dei maestri antichi – aggiunge – ha portato alla luce diversi casi emblematici che meritano di essere attentamente analizzati».

La conferenza si preannuncia dunque come un momento privilegiato di approfondimento e confronto su un ambito affascinante, complesso e in continua trasformazione.



Per informazioni: info.dantemc@gmail.com



