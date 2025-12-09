Un Noël à la montagne: la Pista di Pattinaggio di Mentone accoglie grandi e piccoli sulle note di Natale

La magia del Natale è entrata nel vivo a Mentone: dal 6 dicembre, la pista di pattinaggio “Un Noël à la montagne”.

La magia del Natale è entrata nel vivo a Mentone: dal 6 dicembre, subito dopo l’inaugurazione del Marché de Noël, la pista di pattinaggio “Un Noël à la montagne” è ufficialmente aperta al pubblico sull’Esplanade Francis Palméro, davanti al Musée Cocteau. La pista di ghiaccio, ormai divenuta uno dei punti più amati delle festività cittadine, offre un’autentica esperienza invernale nel cuore della Riviera.

La pista di pattinaggio è accessibile ogni giorno con i seguenti orari: il sabato dalle 10:00 alle 22:00; il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica dalle 10:00 alle 19:00. Un’opportunità ideale per famiglie, gruppi di amici e visitatori che desiderano vivere un momento di svago immersi nell’atmosfera natalizia.

Le tariffe restano particolarmente accessibili: 7 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini, mentre i minori di 3 anni entrano gratuitamente. L’iniziativa fa parte del programma delle Fêtes de Noël della città di Mentone, che anche quest'anno propone un calendario ricco di appuntamenti pensati per illuminare il mese di dicembre.

La città invita il pubblico a partecipare numeroso e a lasciarsi conquistare dall’esperienza della pista di ghiaccio, un simbolo delle festività che continua a incantare residenti e turisti con il suo scenario da “Natale in montagna”, affacciato sul mare della Costa Azzurra.

Per maggiori informazioni, cliccate qui: www.noel-menton.fr