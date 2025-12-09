Saint-Paul-de-Vence accende la magia dell’inverno: luci, arte e tradizione da dicembre a marzo

A Saint-Paul-de-Vence l’inverno non è mai solo freddo: è luce, atmosfera e cultura. Anche per la stagione 2025-2026 il celebre borgo della Côte d’Azur si veste di magia, trasformandosi,grazie a un sapiente gioco di luminarie e scenografie, in un vero e proprio écrin des merveilles, uno scrigno di meraviglie che accompagna residenti e visitatori da dicembre a marzo.

Raccontare il paese sotto le feste significa descrivere un luogo che sembra uscito da una fiaba: vicoli illuminati, decorazioni curate nei minimi dettagli e quell’aria sospesa che precede ogni celebrazione.

Un’atmosfera resa ancor più speciale dall’arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, protagonisti di uno scenario che ogni anno conquista grandi e piccini.

Tradizioni, sapori e solidarietà

Il calendario invernale propone appuntamenti capaci di parlare a tutti. I più piccoli ritrovano la loro dimensione nel tradizionale Natale dei bambini, mentre gli appassionati di gastronomia possono immergersi nei profumi del mercato della truffa, uno degli eventi più attesi della stagione.

Non mancano i momenti dedicati allo sport, con la Corrida di Saint-Paul-de-Vence, e quelli in cui la comunità si ritrova per sostenere iniziative benefiche, come il grande lotto solidale.

Arte e cultura contro il freddo

Se le temperature scendono, a riscaldare l’atmosfera ci pensa la cultura: concerti, mostre, letture e incontri confermano il ruolo di Saint-Paul-de-Vence come villaggio degli artisti, un luogo dove la creatività si vive tutto l’anno. Anche in pieno inverno, tra le mura antiche del borgo, l’arte resta protagonista.