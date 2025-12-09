Inarrestabili! Monaco United domina il campionato con un’altra vittoria schiacciante

Una nuova giornata perfetta allo stadio Didier Deschamps di Cap-d’Ail per il Monaco United, che continua la sua serie positiva in campionato. Sotto gli occhi attenti del presidente del Consiglio Nazionale, Thomas Brezzo, e con il pubblico in festa, le giocatrici hanno imposto fin dai primi minuti il loro ritmo contro il Cavigal Nice, chiudendo il primo tempo con un netto vantaggio di 8-0.

Thomas Brezzo – presidente del Consiglio Nazionale di Monaco – ha commentato: «Ho conosciuto Marco Simone alla fine della sua carriera e poi come allenatore, e sono felice di vederlo oggi impegnato con il Monaco United, un club che ha creato con passione e ambizione. Complimenti alle ragazze per i primi risultati positivi, con un’altra bella vittoria questo weekend. Hanno la fortuna di essere al centro di un progetto magnifico, con un allenatore di grande qualità, e auspico che gli obiettivi fissati a inizio stagione vengano raggiunti.»

Questa domenica segnava la sesta partita di campionato per il Monaco United, che ritrovava per la seconda volta in questa stagione il confort dello stadio Didier Deschamps, situato ai piedi del mitico Louis-II. Un ambiente familiare, ideale per accogliere un pubblico accorso a sostenere una squadra imbattuta e determinata a confermare le proprie ambizioni di alta classifica.

Spinte da una dinamica impressionante nelle ultime settimane, le giocatrici monegasche hanno preso rapidamente il controllo della partita. Fin dai primi minuti, il gol del vantaggio ha dato il via a un incontro senza suspense, con le reti che si sono susseguite a ritmo sostenuto, permettendo alla squadra di affrontare il resto del match con serenità.

Al di là del risultato, a colpire è soprattutto la maniera di giocare. Grazie a una grande padronanza tecnica e a una costanza esemplare, le giocatrici hanno monopolizzato il possesso palla e controllato integralmente la partita. Nettamente favorite alla vigilia, hanno confermato pienamente il loro status, chiudendo il primo tempo con un vantaggio già consistente di 8-0.

La seconda frazione ha seguito la stessa dinamica: senza mai abbassare l’intensità, il Monaco United ha continuato a sviluppare il proprio gioco, offrendo uno spettacolo generoso al pubblico. L’allenatore Marco Simone ha approfittato dei tre cambi a disposizione, permettendo a più giocatrici di partecipare alla festa, mantenendo comunque un livello di concentrazione elevato fino al termine.

Se l’ampiezza del 17-0 finale cattura naturalmente l’attenzione, la solidità difensiva merita altrettanto di essere sottolineata. Le rare incursioni avversarie sono state gestite alla perfezione, confermando la volontà della squadra di concludere la partita senza subire reti. Un obiettivo raggiunto con lo stesso rigore mostrato in fase offensiva.

Mélanie Hacard ha dichiarato: «La squadra ha disputato un’ottima partita, entrando con le giuste intenzioni e applicando perfettamente le indicazioni del mister. Il gioco semplice e rapido ci ha permesso di sbloccare presto il punteggio e poi di proseguire con serietà. La solidità difensiva, senza gol subiti, è una grande soddisfazione, che rafforza la fiducia di tutto il reparto; per me, che gioco in difesa, è un piacere particolare.»

Al termine di una prestazione completamente dominata, il Monaco United aggiunge altri tre punti al suo bottino e resta imbattuto, confermando un inizio di stagione perfetto, all’altezza delle ambizioni dichiarate fin dal lancio del progetto. Una serata ideale allo stadio Didier Deschamps, che lascia presagire un seguito di campionato ricco di promesse.

Marco Simone ha commentato: «La prestazione di questa sera è stata di altissimo livello, tanto sul piano tecnico e tattico quanto su quello mentale. Nonostante l’ampiezza del risultato, le giocatrici hanno mantenuto la concentrazione e dimostrato una vera maturità collettiva. La solidità difensiva, senza reti subite, è motivo di grande soddisfazione e riflette la cura della squadra in ogni dettaglio. Complimenti alle ragazze per la qualità della loro prova e l’atteggiamento esemplare mostrato per tutta la partita.»

