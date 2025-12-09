Shopping Promenade Riviera si accende per le feste tra nuove aperture e magia natalizia

L’atmosfera natalizia prende vita a Shopping Promenade Riviera: il centro commerciale si illumina con installazioni scenografiche e decorazioni spettacolari, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra shopping, gastronomia e intrattenimento.



La fine dell’anno porta con sé importanti novità nel panorama commerciale del centro. Tra le aperture imminenti, spicca una boutique completamente rinnovata dal gruppo Inditex, con una superficie ampliata del 55%, e un nuovo flagship in arrivo nel primo trimestre 2026, con un’estensione del 40%.

Gli appassionati di sport troveranno invece un negozio rinnovato che coniuga modernità e tradizione.





Tra le insegne già pronte ad accogliere il pubblico figurano:

Una boutique di 180 m² dedicata al benessere e ai cosmetici ispirati a tradizioni antiche;

L’ampliamento di JD Sports, flagship da 1.200 m² con sneakers, abbigliamento e accessori sportivi;

L’arrivo di un brand scandinavo di prêt-à-porter femminile, moderno e accessibile.

Gastronomia in crescita

Shopping Promenade amplia anche la sua offerta gastronomica con proposte diverse per tutti i gusti:

L’Atelier Artisan Crêpier: crêpes e galettes dolci o salate;

My Fluffy: pancake giapponesi morbidi e soffici;

La Brigade: cucina carnivora e grigliata;

Père & Fish: burger di pesce, bowls e fish & chips;

Black and White: burger gourmet con panini neri e bianchi;

Ristorazione veloce con KFC e O’Tacos;

Berliner: specialità greche alla brace;

Jojo’s Dough: cookies golosi.



Mercatini e animazioni natalizie

Dal 27 novembre apre il tradizionale mercatino di Natale con sette espositori che proporranno gioielli, accessori, maglieria in cachemire e dolci tipici provenzali. Ogni weekend di dicembre sarà animato da cori, artisti itineranti e distribuzione di dolci per i più piccoli.

Il Villaggio di Babbo Natale, con chalet e casella luminosa per le letterine, farà la gioia dei bambini. Non mancherà il tradizionale trenino, che offrirà un tour originale tra le vie illuminate del centro.



Una nuova direttrice per una visione rinnovata

Dal 1° settembre 2025, Shopping Promenade Riviera è guidato da Elodie Costa, professionista con esperienza nel retail e nell’immobiliare commerciale. Il suo obiettivo è accelerare il repositioning del centro, migliorare l’esperienza dei visitatori e rafforzare l’ancrage territoriale.

Costa, laureata in Marketing e Comunicazione all’EDC Paris Business School, vanta una lunga esperienza nei principali centri commerciali francesi, tra cui Aéroville e Polygone Riviera, oggi Shopping Promenade Riviera.



“Il nostro centro vuole essere un luogo di commercio, cultura e intrattenimento. Con le novità del 2026, vogliamo rafforzare il concetto di retailtainment, offrendo esperienze uniche ai nostri visitatori”, spiega la direttrice.





Un modello di retail sostenibile

Shopping Promenade Riviera, aperto nel 2015 e ora parte del gruppo FREY, si conferma come polo economico e turistico della Costa Azzurra, con circa 150 negozi, 30 ristoranti, un cinema multiplex e una superficie commerciale di 70.000 m² a cielo aperto.

Pioniere del concetto Greencenter® e certificato B Corp™, il centro unisce innovazione commerciale e attenzione all’ambiente e alla comunità locale.





