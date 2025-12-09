"Dreams" per ricordare Marco Di Rella: sabato 13 dicembre alle 21, spettacolo solidale al Teatro Superga di Nichelino

Marco Di Rella era un giovane nichelinese con tanti progetti nel cuore e un sorriso pieno di vita, scomparso tre anni fa a soli 26 anni a causa di un male incurabile, una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia, i suoi tanti amici e l'intera comunità nichelinese.

Per ricordarlo e sostenere chi si occupa delle persone che soffrono si è pensato di mettere in scena lo spettacolo “Dreams”, una performance di danza dai ritmi suggestivi e coinvolgenti, in cui si alterneranno sul palcoscenico i giovani allievi della scuola Adriana Cava Jazz Ballet e i ballerini della compagnia Adriana Cava Dance Company.

Quest'anno il filo conduttore della serata è uno sguardo fantastico e a tratti onirico sulla realtà contemporanea, senza tralasciare l'omaggio ad alcuni grandi musical come I Miserabili, Cats, Otello l’ultimo bacio, Notre Dame de Paris.

La danza e la musica, legate in un eccellente lavoro coreografico dalla "scatola magica” del palcoscenico, porteranno il pubblico nella dimensione delle emozioni più profonde e preziose.

Gli interpreti delle coreografie saranno gli allievi della scuola Jazz Ballet e i ballerini professionisti della Compagnia, dirette entrambe da Adriana Cava, che con il loro talento e professionalità daranno vita ad una serata speciale. Allo spettacolo parteciperà come ospite Elena Bidoia, artista di grande valore per le sue coreografie aeree e direttrice della famosa scuola Fly Royal Academy.

Il ricavato dello spettacolo, in scena sabato 13 dicembre alle 21 presso il Teatro Superga di Nichelino, sarà devoluto per sostenere le attività dell’Unione Genitori Italiani di Torino, dedicate quotidianamente alla cura di tanti bambini che lottano quotidianamente contro le patologie tumorali presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita.

La serata vuole celebrare e ricordare una giovane vita spezzata dal destino, un evento che ha lasciato attoniti e stupiti tutti coloro che lo conoscevano, per una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere. Tifosissimo dell'Inter, Marco lavorava in un supermercato nichelinese.

«Sono davvero lieta di riportare questo spettacolo a Nichelino e di onorare così la memoria di Marco Di Rella – spiega Adriana Cava -. Questa serata si prefigge l’obiettivo primario di far sognare e riflettere al contempo chi ci verrà a vedere, e con la mission di dare una mano concreta a sostenere economicamente le molteplici attività promosse dall’UGI, Unione Genitori Italiani al fianco dei bambini che lottano contro importanti patologie tumorali».Adriana Cava, danzatrice, insegnante e coreografa, ha saputo creare un suo stile caratterizzato da un elevato livello tecnico e da una grande espressività: ogni anno organizza numerosi spettacoli e rassegne che porta in tourneè in Italia e all'estero.

Il prezzo dei biglietti è pari a 15 euro per quelli interi, 10 euro i ridotti per bambini fino a 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica: jazzballet@virgilio.it oppure info@adrianacava.it .



In alternativa si può chiamare la segreteria del Jazz Ballet, al numero telefonico 389/66.316.57, dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.