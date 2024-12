Cultura e conoscenza: il programma di dicembre della Mediateca di Monaco

Istituzione culturale imprescindibile nel Principato, la Mediateca presenta la sua programmazione del mese di dicembre. Un'offerta variata e ricca di eventi che garantiscono momenti di scambio, esplorazione e arricchimento creativo e culturale per tutte le età.

Biblioteca Princesse Caroline: i più piccoli sono coccolati

Martedì 10 dicembre dalle ore 10 alle 11.30 - «Appuntamento dei più piccoli» In occasione di una sessione di lettura, i bambini da 0 a 3 anni potranno scoprire le parole, i colori e l'oggetto libro per appropriarsi delle storie raccontate. Ingresso libero e gratuito nei limiti dei posti disponibili

Mercoledì 18 dicembre dalle 14 alle 17 - «Pomeriggio di Natale: giochi da tavolo e racconti con Pinpin il folletto» Tutti i bambini sono invitati a festeggiare le feste di Natale con il team della Mediateca! L'occasione per un pomeriggio, scoprire e provare una selezione di giochi da tavolo ma anche per meravigliarsi e sognare ascoltando storie con Pinpin il folletto! E come regalo, ognuno partirà con il suo disegno di Natale! Ingresso libero e gratuito nel limite dei posti disponibili

Biblioteca Louis Notari: workshop, conferenze e proiezioni di film per i più grandi

Venerdì 6 dicembre dalle 18:30 alle 20 - Conferenza «Handicap psichico, amore e sessualità». Organizzata dall'associazione D'Amore Psy, animata dallo psichiatra Dr Tommy Burté e Erwan Quesnel, autore e comico, questa conferenza sensibilizzerà al tema tabù che è l'amore e la sessualità nelle persone con un disturbo psichico. Ingresso libero e gratuito nei limiti dei posti disponibili

Mercoledì 11 dicembre dalle 18:30 alle 20:30 - Cinéclub La Cordigliera delle Ande, la Terra del Fuoco, nomi che alimentano la nostra immaginazione. Ma come hanno fatto questi luoghi a progredire più di 500 anni dopo la scoperta delle Americhe? Il ciclo "Singolari storie andine» propone di esplorare questa evoluzione attraverso i film di registi che presentano la visione del loro rispettivo paese. Gli amanti del cinema avranno la possibilità di scoprire il film "Le grand mouvement" diretto da Kiro Russo (Bolivia, 2021) e presentato da Hervé Goitschel. Ingresso libero e gratuito nei limiti dei posti disponibili.

Sabato 14 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 - Atelier verde e solidale «Libri e carte rubate» Questo workshop permetterà di trasformare un libro in un bellissimo oggetto decorativo. Cosa deliziare gli amanti dell'oggetto e dell'upcycling! Gratuito su iscrizione (informazioni: +377 93 15 29 40)