Charlie et la Chocolaterie arriva a Monaco: ultimi posti disponibili per il musical al Grimaldi Forum

Il celebre musical Charlie et la Chocolaterie fa tappa a Monaco per un weekend all’insegna della fantasia, della musica e della magia teatrale. Dal 12 al 14 dicembre 2025, il Grimaldi Forum accoglierà la produzione internazionale del grande classico tratto dal romanzo di Roald Dahl, in versione originale inglese con i soprattitoli in francese. Restano ancora alcuni posti disponibili, con biglietti a partire da 45 euro.

Un appuntamento imperdibile

Rivolto al pubblico di tutte le età, Charlie et la Chocolaterie – Le Musical promette uno spettacolo coinvolgente, ricco di scenografie spettacolari, numeri musicali travolgenti e tutto l’incanto della fabbrica più famosa della letteratura. Una produzione che ha conquistato i palcoscenici internazionali e che a Monaco offrirà al pubblico un’occasione unica per immergersi nell’universo di Willy Wonka.

Date e orari delle rappresentazioni

La programmazione prevede quattro repliche distribuite su tre giorni:

• Venerdì 12 dicembre 2025 alle 19:30

• Sabato 13 dicembre 2025 alle 14:30 e alle 19:30

• Domenica 14 dicembre 2025 alle 14:30

Prenotazioni aperte

I biglietti possono essere acquistati tramite la Billetteria del Grimaldi Forum Monaco.



