Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Les fêtes de fin d'année

Antibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato

Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30

Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30

Présence du Père Noël

Il 17, 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches

Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Petite pinède - Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato

Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio

Jardin de la pinède - Dalle 9,30 alle 17

34e édition du Triathlon de la Saint Sylveste- Il 14 dicembre

Noël avec Disney - Salle du 8 Mai - Il 13 dicembre

Noël à la Fontonne - Place Jean Aude - Antibes - Il 13 Dicembre

Fête de la bûche du safranier - Place du safranier – Antibes - Il 13 dicembre



Divers

46e Eexpo-vente du CCAS - Foyer-club la Fontonne – Antibes - Il 13 dicembre

Spectacle "krik krak krok" - Médiathèque des Semboules - Ore 11 & Médiathèque A. Camus ore 16 – Antibes - Il 13 dicembre

15e Colloque du CPCT Antibes - Salle des Associations – Antibes - Il 13 dicembre

Mary Candies la grande – Aventure - Théâtre Anthéa – Antibes - Il 14 dicembre



Théâtre

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes

Foutue Bergerie – l’11 Dicembre

Maman! Pourquoi les méchants sont méchants ? Il 11, 12, 13 & 14 Dicembre

Trois contes et quelques - Il 16, 17, 18, 19 & 20 dicembre

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

The band from New York - Il 11, 12 & 13 Dicembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Pyjama pour six - Il 12, 13 & 14 dicembre

Envolées fantaisistes - le 11 dicembre

Mostre – Esposizioni

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – L’11 dicembre ore 10.

Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.