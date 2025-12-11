Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Les fêtes de fin d'année
Antibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
- Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato
- Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30
- Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30
- Présence du Père Noël
- Il 17, 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches
Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
- Petite pinède - Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
- Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio
- Jardin de la pinède - Dalle 9,30 alle 17
- 34e édition du Triathlon de la Saint Sylveste- Il 14 dicembre
- Noël avec Disney - Salle du 8 Mai - Il 13 dicembre
- Noël à la Fontonne - Place Jean Aude - Antibes - Il 13 Dicembre
- Fête de la bûche du safranier - Place du safranier – Antibes - Il 13 dicembre
Divers
- 46e Eexpo-vente du CCAS - Foyer-club la Fontonne – Antibes - Il 13 dicembre
- Spectacle "krik krak krok" - Médiathèque des Semboules - Ore 11 & Médiathèque A. Camus ore 16 – Antibes - Il 13 dicembre
- 15e Colloque du CPCT Antibes - Salle des Associations – Antibes - Il 13 dicembre
- Mary Candies la grande – Aventure - Théâtre Anthéa – Antibes - Il 14 dicembre
Théâtre
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes
- Foutue Bergerie – l’11 Dicembre
- Maman! Pourquoi les méchants sont méchants ? Il 11, 12, 13 & 14 Dicembre
- Trois contes et quelques - Il 16, 17, 18, 19 & 20 dicembre
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- The band from New York - Il 11, 12 & 13 Dicembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Pyjama pour six - Il 12, 13 & 14 dicembre
- Envolées fantaisistes - le 11 dicembre
Mostre – Esposizioni
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – L’11 dicembre ore 10.
- Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.
BEAULIEU SUR MER
Beaulieu en scène – “Montmartre, m’entends-tu ?”
Teatro
Venerdì 12 dicembre 2025 da 20:30.
Crypte de l'Eglise
bd du Général Leclerc
BEAUSOLEIL
Mercato mondiale. 13a edizione.
13 dicembre > 14 dicembre
Mairie de Beausoleil, 27 boulevard de la République, rue du marché
BONSON
Marché de Noël à Bonson
Festa tradizionale
Domenica 14 dicembre 2025.
Bonson
CAGNES SUR MER
Cagnes-Sur-Mer fête Noël
Festa tradizionale
Dal 13/12 al 31/12/2025 ogni giorno.
Cagnes-sur-Mer
CANNES
Visite commentée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle à nos jours
Venerdì 12 dicembre 2025
Horaire(s) :
15h
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Concert - La soirée du Gospel
Nicole Slack Jones & The Soul Sisters + special guest Laura Séneron
Venerdì 12 dicembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Église Notre-Dame de Bon Voyage
2 rue Notre-Dame
Marjorie Martinez
Concert de jazz
Venerdì 12 dicembre 2025
Horaire(s) :
21h
Studio 13 / C'Picaud
23 avenue du Docteur Picaud
Opéra - Andrea Chénier
The Metropolitan Opera
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
18h55
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Concert - Endless River
Hommage Pink Floyd
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
à partir de 20h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Récital Flûte-Harpe - Boris Grelier et Mélanie Dutreil
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
19h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Le salon de l'étudiant
3e édition
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
De 9h à 17h
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert - Ashkabad / The Gardener / Wnndub
Concert de dub electro
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
21h
Studio 13 / C'Picaud
23 avenue du Docteur Picaud
Concert de Noël du Chœur de Cannes
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
17h
Église Notre-Dame d'Espérance
1 place de la Castre
Théâtre - Bandits / Vancouver
Soirée inclusive avec 2 spectacles
Sabato 13 dicembre 2025
Horaire(s) :
19h
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Spectacle - Ary Abittan - Authentique
Domenica 14 dicembre 2025
Horaire(s) :
18h00
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
Concert - Ciné-concert Fantasia
Domenica 14 dicembre 2025
Horaire(s) :
16h
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Musique - Master class de harpe
avec Mélanie DUTREIL
Domenica 14 dicembre 2025
Horaire(s) :
de 10h à 13h
Château Font de Veyre
70 avenue Docteur Raymond Picaud
MusiqueTout public
Master class d'art dramatique
avec Alain CLÉMENT
Da lunedì 15 dicembre 2025
a mercoledì 17 dicembre 2025
Horaire(s) :
Lundi et mardi de 15h à 20h
Mercredi de 14h à 20h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Concert - Sonates françaises
Carte blanche #2
Martedì 16 dicembre 2025
Horaire(s) :
19h30
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Visite de la commissaire - Poussière d'étoiles
Mercoledì 17 dicembre 2025
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Visite du quartier Oxford Terrefial
Mercoledì 17 dicembre 2025
Horaire(s) :
10h
Villa Montrose - Archives historiques
9 avenue Montrose
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CAP D’AIL
Non à l’argent !
Performance artistica
Venerdì 12 dicembre 2025 dalle 20 alle 21:30.
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts
CARROS
Le Porteur d’Histoire
Teatro
Venerdì 12 dicembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Mercato di Natale di Castellar
Domenica 14 dicembre da 10:00 a 18:00
Place Clemenceau
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
COLOMARS
Marché de Noël à Colomars
Festa tradizionale
Sabato 13 dicembre 2025 dalle 10 alle 17.
Salle Bèque au Fort Casal
Avenue Joseph Rollant
LA TURBIE
Marché de Noël
Sabato 13 dicembre a 11:00
Ruelles du village
LE BROC
Gospel Dream
Concerto
Mercoledì 17 dicembre 2025 alle 19.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Festival Menton du Rire - Anthony Kavanagh "Happy
Sabato 13 dicembre da 20:00 a 21:30
Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer
Festival Menton du Rire
11 dicembre > 13 dicembre
Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer
Lungomare pedonale
Domenica 14 dicembre
Promenade du soleil
Un Noël à la montagne - Animation Disney
Mercoledì 17 dicembre da 14:00 a 16:00
Esplanade des Sablettes
Visita guidata: Intorno al mercato
Mercoledì 26 novembre da 10:00 a 10:45 / Mercoledì 17 dicembre da 10:00 a 10:45
Esplanade du Musée Cocteau - Séverin Winderman, 9 quai de Monleon
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 12 dicembre da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Un Noël à la montagne - Luges du père Noël
Fino al 4 gennaio
Esplanade Francis Palmero
Un Noël à la montagne - Les crèches
Fino al 4 gennaio
Place Koenig, Place de la Mairie, Place Honoré 2,
Un Noël à la montagne - Stands gourmands
Fino al 4 gennaio
Jardin Bioves - Partie Haute, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Concerts de Jazz
Fino al 4 gennaio
Marché - Halles Municipales, 5 quai de Monléon
Un Noël à la montagne - Manèges
Fino al 20 dicembre
Jardin Bioves - Partie haute, 14 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Happy Hour Musical
Il 11 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Bd Louis II, 98000 Monaco
La perversion
Il 11 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
12 Av. d'Ostende
Concert Génération 90/2000 - Soirée de clôture Espace Léo Ferré
Il 11 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h30
Les Terrasses de Fontvieille, 25 Av. Albert II
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
Da 12 A 14 dicembre 2025
10 Av. Princesse Grâce
Cats d'Andrew Lloyd Webber
Da 14 A 31 dicembre 2025
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Concert symphonique - M. Janowski – F. P. Zimmermann
dell'evento
Il 14 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
L'art de se montrer : le costume comme langage du portrait
Il 15 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
1 Bd Albert 1er
" La Garçonnière " de Billy Wilder
Il 16 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er
Le village de Noël - Au pays de Nounours
Fino al 4 gennaio 2026
Apertura quotidiana ore 11 salvo venerdì 5 dicembre ore 16.
Port de Monaco
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Nuit d’ivresse - Teatro
Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. La domenica alle 16.
Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. La domenica alle 16.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 19 e alle 22.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Afterwork – Cave Bianchi – Les plus beaux airs de Noël
Concerto
Giovedì 11 dicembre 2025 alle 18.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 18.
Cave Bianchi
7 rue Raoul Bosio
Rituel d’un corps perdu
Spettacolo
Giovedì 11 dicembre 2025 alle 20.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Par le bout du nez
Teatro
Giovedì 11 dicembre 2025 alle 19.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Le Président – Thomas Bernhard
Teatro
2025
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Toc Toc - Teatro
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Rocka Burlesque Cabaret – Intergalac’Tease Show
Spettacolo
Dal venerdì 12 a sabato 13 dicembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Yann Marguet – Exister, définition. De l’infiniment grand à l’infiniment con
One man Show / One woman show
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Transparente
One man Show / One woman show
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 19.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Carole Nakari Quartet – Hit Parade Deluxe
Concerto
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Seul tout – Jeremy Charbonnel
One man Show / One woman show
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Le Cyclpe – Ombre et soleil, l’Odyssée, Trois chants
Teatro
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Aime Simone
Concerto
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterrand
Le Magicien d’Oz
Teatro
Sabato 13 dicembre 2025 alle 15.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Café Jazz
Concerto
Sabato 13 dicembre 2025 alle 11.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Caros Lopes
Concerto
Sabato 13 dicembre 2025 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Flan macaron
Teatro
Sabato 13 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
8 Femmes
Teatro
Da sabato 13 a domenica 14 dicembre 2025 il sabato alle 20. La domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
O Magnum Musterium
Concerto
Domenica 14 dicembre 2025 alle 18.
Cathédrale Sainte-Réparate
3 place Rossetti
Le Bel et la Bête
Teatro
Domenica 14 dicembre 2025 alle 20:30.
Le Swing
10 rue Defly
Orgues et 2 Trompettes – Concert de Noël
Concerto
Domenica 14 dicembre 2025 alle 15:30.
Eglise Saint-Paul
28 avenue de Pessicart
5 filles couleur pêche
Teatro
Domenica 14 dicembre 2025 alle 16:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Gims – Le dernier tour
Concerto
Martedì 16 dicembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Gargantua
Teatro
Dal martedì 16 a sabato 20 dicembre 2025 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Les conséquences
Teatro
Da mercoledì 17 a venerdì 19 dicembre 2025 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Casse-Noisette – Tchaïkovski
Opera
Mercoledì 17 dicembre 2025 da 20.
Giovedì 18 dicembre 2025 da 20.
Venerdì 19 dicembre 2025 da 20.
Sabato 20 dicembre 2025.
Domenica 21 dicembre 2025 da 15.
Martedì 23 dicembre 2025.
Mercoledì 24 dicembre 2025 da 17.
Giovedì 25 dicembre 2025 da 17.
Venerdì 26 dicembre 2025 da 20.
Sabato 27 dicembre 2025 da 20.
Domenica 28 dicembre 2025 da 15.
Martedì 30 dicembre 2025.
Mercoledì 31 dicembre 2025 da 19.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Crèche de Noël – Lou Presèpi Nissart
Festa tradizionale
Dal 17/12 al 29/12/2025 ogni giorno.
Place Rossetti
Jury Experience
Spettacolo
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30 e alle 21:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Vibrations Picturales – Christine Flori
Esposizione
Dal 15/12 al 21/12/2025 ogni giorno dalle 10 alle 18.
Mostra di dipinti "Vibrazioni Pittoriche" di Christine Flori. Inaugurazione il 16 dicembre alle 18:00.
Galerie Ferrero
19 rue Droite
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
SAINT-MARTIN-VESUBIE
Ateliers d’art créatif
Sabato 13 dicembre 2025 dalle 10 alle 11.
Venerdì 13 marzo 2026 dalle 10 alle 11.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
TENDE
"Les premières larmes du monde"
Giovedì 11 dicembre da 20:30 a 21:30
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Inauguration des expositions "Sorcier & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire" et "Roches de mémoire. 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes-Maritimes"
Venerdì 12 dicembre da 12:00 a 14:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Visites guidées des expositions temporaires
Venerdì 12 dicembre da 14:00 a 16:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Grande mercatino di Natale e sala gourmet
Domenica 14 dicembre da 10:00 a 17:00
Place Général de Gaulle, Place Général de Gaulle
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Concerto di Natale del Conservatorio Intercomunale
Concerto
Sabato 13 dicembre 2025 da 16:30.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port