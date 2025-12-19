L'Oroscopo di Corinne del Natale dal 19 al 25 dicembre

ARIETE: Un appetitoso pranzetto, un’adunata con i parenti più stretti, uno scambio di auguri sinceri, risultano ottimali per gustare appieno il sapore di questo Natale. Una gioia proverrà da una sorpresa e dal ricevere dei regalini genuini dagli amici prediletti anche se qualcosina vi turberà. A Santo Stefano invece qualcuno vi stupirà. Sotto l’albero: In qualsiasi posto vi troviate, allo scoccare della mezzanotte del 24, bevete un sorso di vino rosso e mettete in tasca un oggetto a forma di coccinella.

TORO: Nei prossimi dì apparirete attivi e passivi in un caleidoscopio di emozioni ardue da focalizzare. I più tradizionalisti opteranno per un banchetto casereccio, altri andranno a mangiar fuori, altri ancora viaggeranno... Ma quasi tutti, alla faccia del colesterolo, eterno tiranno, tanti gustosi cibi piluccheranno e ad un evento brinderanno. Santo Stefano bizzarro. Auguri peculiari. Sotto l’albero: Collocate quattro candele, simbolo degli elementi del cosmo, di colore diverso.

GEMELLI: Con i problemi che assillano e Saturno avverso il Natale non sarà ottimale, ma voi chiedete al Bambinello di portarsi via i truci pensieri, obliare un momento nero e vedrete che vi ascolterà donandovi un 2026 all’insegna del miglioramento e delle mille probabilità! Causa un intoppo al desco natalizio qualcuno non aderirà. Un regalino proverrà da chi mai più avreste immaginato. Sotto l’albero: Sappiate che il pungitopo, se usato come decorazione, porterà benone!

CANCRO: Se vi siete levati un fardello il Natale sarà più bello e, con la complicità delle stelle nataline, vedrete quante sorpresine vi aspettano sotto l’alberello… Al fine di non stancarvi acquistate delle leccornie in gastronomia, andate al ristorante o all’altrui tavola pronta! Una donna, un amico e un dono vi stupiranno. Santo Stefano festaiolo. Sotto l’albero: Scrivete su un biglietto quello che maggiormente vorreste, sigillatelo e collocatelo sotto l’abete vicino a tre palline gialle!

LEONE: Un po’ affannati agognereste delle feste rilassanti ma, prima del 24, non tutto andrà come previsto causa un magone o un imprevisto. Poi però vi riscatterete, trascorrendo sia un Natale che un Santo Stefano giocosi e, per taluni, differenti rispetto all’ anno antecedente. Un comunicato o un omaggio vi sorprenderà. Tendenza a spaccare oggetti. Sotto l’albero: Per favorire la fortuna consumate dei datteri (associati all’opulenza) e collocate sulla punta del pino una stella!

VERGINE: Il modo migliore per consacrare la solennità è quello di radunare consanguinei, anziani, bambini, davanti a succulenti piattini! Gli astri favoriscono eventuali viaggetti, così come vi capiterà di trattare con individui bravi ma strani … Un’altra persona invece vi sorprenderà e un dono strabilierà. Occhio a non mangiare troppo e a non prendere freddo. A Santo Stefano vi riposerete. Sotto l’albero: Se volete che il 2026 sia meno birichino attaccate all’ alberello un rosso peperoncino.

BILANCIA: Nei prossimi dì apparirete intronati specie se per la festa di rito non vi siete organizzati. Comunque sia, alla fin fine, vi unirete a dei familiari per un bel desco: l’essenziale è che, per il Natale, vi ritroviate tutti insieme senza bofonchiare. Alla faccia della colite tanti gustosi cibi piluccherete e anche a Santo Stefano a qualcosa brinderete. Sotto l’albero: Frutta secca e dolci tipici non potranno mancare così come sarà di buon auspicio attaccare una campanella ad ogni finestrella.

SCORPIONE: Essendo piuttosto stressati approfittate del ponte natalizio per rilassarvi trascorrendo il Natale insieme a pochi commensali e poi distraete la mente e ricambiate un dono. Non da escludere una visita assai gradita. A Santo Stefano dormite: così recupererete le energie sopite. Una strenna vi commuoverà. Sotto l’albero: Bere vino bianco, mangiare uva, sistemare al centro del tavolo una rosa di Natale, richiamerà le forze del bene, appoggiandovi nelle imprese più caustiche.

SAGITTARIO: Con la Luna, che il 20 dicembre si fa nuova nella vostra costellazione, il vostro sarà un Natale palpitante e, a parte uno scatto di nervi, un cruccio costante, un acciacco o un briciolo di affanno, trascorrerete delle belle giornate, grazie anche a visite, scorpacciate, sorprese inaspettate. A Santo Stefano ci sarà un altro festeggiamento. Sotto l’albero: La noce, così amata da Giove, va usata come amuleto naturale: sgranocchiatene tante e conservatene tre gusci sino al prossimo anno.

CAPRICORNO: Il 21 dicembre il Sole entra in questa costellazione contrassegnando il solstizio d’inverno e con esso l’inizio di un nuovo ciclo esistenziale: quindi, se qualcosa è andato ultimamente storto, confidate in giornate migliori, compreso un Natale speciale come il compleanno, anche se qualcuno vi farà incavolare. Sotto l’albero: Se qualcosa turba scrivetelo su un foglietto da arrotolare e posare, la sera del 24, sotto l’abete vicino a dell’agrifoglio: entro breve la questione si definirà!

ACQUARIO: In qualsiasi modo lo trascorriate il vostro sarà un Natale pressoché normale … Che combiniate qualcosa a casina o che libriate per qualche meta, a parte la spossatezza, vi distrarrete e, se un problema persiste, confidate in risoluzione imminente. Nel pasteggiare attenti a non strafare: i trigliceridi potrebbero salire e il pancino brontolare… Sotto l’albero: La sera del 24 mettete un cesto vuoto fuori dalla porta affinché, nella magica notte, Santa Claus lo riempia di sogni realizzati.

PESCI: Avrete in mente tanti programmi per le festività ma solo uno si concretizzerà…La sera della vigilia, oltre consumare pesce, passate qualche oretta con i vostri cari, spacchettate i regalini poi, il dì seguente, via libera a libagioni e scambio di auguroni! Amica da ringraziare con un dono meritato e peculiare. Lieve indisposizione da curare. Santo Stefano allegrotto. Sotto l’albero: Per propiziare amore, salute, lavoro e valute, appendete un ramo di vischio sopra la porta di ingresso!

Con l’augurio che, con il benestare delle stelle, questo sia, per tutti, un Natale di pace.