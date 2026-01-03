L'Oroscopo di Corinne per il 2026

A R I E T E

Il 2026 sarà per voi un anno rigurgitante di incongruenze, accadimenti impensati, preoccupazioni ma anche grandi soddisfazioni a patto di non fare i testoni e di ascoltare dei consigli atti a condurvi sulla strada giusta. Fino al 30 giugno un Giove avverso procaccerà qualche inconveniente oppure vi porrà dinanzi a delle scelte atte a mandarvi nel pallone: le suddette potrebbero interessare l’attività, la famiglia, gli affetti o degli investimenti su cui riflettere. E poi bisogna fare i conti con Saturno che, congiungendosi dal 14 febbraio col vostro Sole natale, favorirà qualche rognetta, un aumento di tensione, una controproducente impulsività, stress, agitazione... Fortunatamente, un Marte bendisposto dal 24 gennaio al 4 marzo, dal 24 giugno al 12 agosto e dal 29 settembre al 31 dicembre, vi sosterrà nelle imprese porgendo su di un piatto d’argento soluzioni e deliberazioni. In ambito sentimentale potrà succedere di tutto: dai sospiri ai respiri, dall’incontro casuale all’allontanamento conclamato, dai bisticci coniugali alla frequentazione singolare, in un marasma di emozioni ardue da focalizzare solo le coppie granitiche non avranno nulla di che temere. Approfondirete un’amicizia o ne imbastirete di nuove, varierete qualcosina in ambito operativo, trascorrerete orette memorabili con chi sa farvi divertire, effettuerete viaggi e cambierete una fettina della vostra esistenza. Da fratelli, genitori o figli pioveranno novelle, metterete alle strette un saccente e amplierete il raggio d’azione ma soltanto dalla seconda parte dell’anno. Qualche nativo modificherà una mansione, altri andranno in pensione, altri ancora venderanno o compreanno qualcosa di immobiliare. I prossimi dodici mesi saranno così intensi e movimentati dal non lasciar spazio a immani oasi di pace anche se vi caverete dei pallini e, appellandovi all’innata caparbietà, otterete ciò che avete sempre desiderato anche se ciò comporterà uno scotto da pagare. Chi ha parenti o genitori anziani, oltre dover portare pazienza, per la loro salute si corruccerà. Se soffrite di colon irritabile, gastrite, esofagite, emicranie o di altri disturbi cronici, alleviateli imparando a vivere più serenamente e seguendo i suggerimenti di un bravo competente. Qualcheduno un intervento effettuerà…

T O R O

Apprestatevi a 12 mesi intensi e significativi con capitoli che si chiudono e altri che si aprono sulla scena di un 2026 dove rendesi tassativo dar ben poco per scontato e aspettarsi l’inaspettato… Non avete più il sostegno di Saturno ma, in compenso, un Marte ammiccante e audace, dal 4 marzo al 9 aprile, dal 19 maggio al 28 giugno, dal 12 agosto al 28 settembre e dal 25 novembre in avanti, aiuterà ad avere le idee più chiare sia riguardo il lavoro che la vita privata e, di conseguenza trovare più semplice compiere scelte di media o grande portata. I sentimenti si pittureranno di contrastanti sfumature ma starà unicamente a voi non impegolarvi in legami complessi, farvi avanti con chi interessa o consolidare una relazione alla faccia di chi vorrebbe che la sotterraste in un acido carpione… I singoli si innamoreranno… Se con un’amica son sorti dei malintesi chiariteli prima che questi si commutino in assurde, definitive rotture o antipatiche incomprensioni. Una persona vi spalleggerà in un’impresa, per un immobile dovrete sostenere qualche spesa, un proselito abbisognerà di un supporto, un conoscente farà le scarpette, un diritto fino a ieri negato verrà riconosciuto e da fuori arriveranno stupefacenti novelle. E poi vi sposterete, divertirete e, se un compagno o compagna già lo avete, di comune accordo qualcosa di significativo organizzerete. In estate un viaggio arricchirà il vostro bagaglio culturale mentre, se avete dei genitori anziani, dovrete compiere dei sacrifici e dar loro tutto l’affetto che meritano. Chiacchiere e assurdi commenti giungeranno invece da parenti un po’ serpenti…Dal 1° luglio, con Giove in aspetto di quadratura, sorvegliate le finanze onde scagionare un abbaglio o una fregatura! Successoni in vista per chi è dedito alla scrittura e all’arte. Riguardo la salute abbiate cura di voi e sorvegliate le funzioni digestive, assimilative, la gola e la nervatura. Ai cambi stagionali utile far uso di vitamine e ricostituenti. Chiuderete il 2026 con un gran carico di significative esperienze!

G E M E L L I

Se nel 2025 le avverse circostanze hanno affievolito le speranze, nel 2026 siate ottimisti in quanto, con transiti ossequiosi, in primis il sestile di Saturno che finalmente dopo ver importunato per anni dal 14 febbraio se va definitivamente, formando non più una quadratura ma un sestile col vostro Sole Natale, partirete alla riscossa dando scacco matto ad un destino birichino a patto ovviamente di usare prudenza in vari settori… Per i cronici disfattisti permarrà quella sottile inquietudine atta a rendere cupi i pensieri ma qui dipenderà da voi farne fagotto e se certe faccende faranno venire l’ansia, non ingigantitele ma cercatene, poiché esiste, la giusta soluzione. Poi, dal 4 marzo al 9 aprile e dal 25 novembre al 31 dicembre, con Marte che guarda di storto, dovrete far buon viso a cattivo gioco, annessi e connessi degli imprevisti da fronteggiare, sia in ambito operativo che fisico o strettamente personale, prendere delle delicate decisioni, preventivare delle delusioni e mantenere la calma in varie occasioni ma, dal 10 aprile al 18 maggio, dal 29 giugno all’11 agosto e dal 29 settembre al 24 novembre quando tal pianeta, insieme al munifico Giove in sestile al Sole, da luglio a dicembre, mostra le sue avvenenze, vi ripiglierete alla grande perfezionando un settore stante a cuore oppure vivrete attimi fuggenti ma intensi, scamperete un guaio, riceverete benemeriti e ovazioni, concretizzando un sogno giacente nel cassetto…L’annata è altresì ottima per artisti, scrittori, musicisti e per chiunque abbia un talento legato alla creatività. In estate succederanno accadimenti impensati, vi concederete un viaggetto e vi divertirete un sacco. In ambito affettivo invece sarà tutto un marasma di emozioni perché, specie se single, vorrete capire fino in fondo le vere intenzioni di un personaggio emblematico oppure imbastirete una storia da appuntare sulla lavagna delle memorie. Tra coppie dissestate le litigate esorbiteranno, mentre quelle ben appaiate avvieranno un progetto o si diletteranno. Taluni chiuderanno parentesi per aprirne di nuove, altri gioiranno la per la soluzione di un tormentone individuale o spettante un familiare. Riguardo il benessere la prevenzione risulterà essere la miglior cura anche se un paio di acciacchi richiederanno il supporto di un dottore! Schiena, ossatura, vie respiratorie, sistema nervoso, metabolismo, fegato e intestino accrediteranno qualche problemino. Attenti a non inciampare!

C A N C R O

Nel quadro zodiacale del 2026 non mancheranno luci ed ombre a seconda dei momenti, degli avvicendamenti e da chi farà girar le trottole… Dal 14 febbraio, con Saturno quadrato al Sole, gli appartenenti al 1° decano dovranno pedalare in salita visto che ogni conquista richiederà un mix di pazienza e tempestività…. Fino al 30 giugno ci sarà ancora Giove nel segno a sostenervi poi vi toccherà rimboccare le maniche e non arrabbiarvi dinanzi e delle fattibili contrarietà… Taluni accadimenti vi costringeranno a mollare il tiro e dal nulla spunteranno contrattempi quasi come se un folletto si sollazzasse a farvi degli scherzetti alimentando sbuffi, ritardi, contrattempi… Ma voi, fascinosi figli della Luna, estrapolate tutta la vostra fermezza e non gettate la spugna dinanzi a ciò che avrà il potere di farvi maturare. Un buon sostegno viene da Marte che formando aspetti gradevoli dal 4 marzo al 10 aprile, dal 19 aprile al 28 giugno dal 12 agosto al 29 settembre e dal 26 novembre al 31 dicembre, aiuterà a risolvere problemi, dare un’impronta più stabile alla quotidianità, anche se qualche comare tenderà a mettere zizzania… Lo stesso vale per colleghi invidiosi a cui non dare retta al fine di non rimanerci male per chi non merita la benché minima considerazione Se dovete compiere delle scelte di immane portata, fatelo prima dell’estate, una stagione annoverante incavolature o delusioni da chi meno ve lo sareste aspettati. Dai figli giungeranno soddisfazioni anche se uno di questi vorrà fare qualcosa non incontrante la vostra approvazione. Anche se l’annetto è tosto vi toglierete egualmente degli sfizietti, vi sposterete e, al di là dello stress, le gratificazioni non mancheranno. In amore, le coppie malfunzionanti tireranno avanti a suon di bisticciate, i single metteranno alle strette chi poco fa e tanto promette, mentre qualcuno vivrà una storia intensa ma complessa. Niente scossoni invece per chi vive un rapporto senza onta né inganno. Sul lavoro regnerà un po’ di caos e anche qui le novità trasborderanno non escluse delle variazioni spettanti l’attuale mansione. Ai nati in luglio arriveranno dei soldi o una promozione. “Prevenire è meglio che curare” parole sante da rammentare quantunque la salute iniziasse a vacillare.

L E O N E

Da maestosi re dello zodiaco lisciate la criniera perché vostro sarà un anno infuocato, costellato da avvenimenti inaspettati, un susseguirsi di significativi comunicati e da 12 mesi movimentati dove la parola “osare” dovrà entrare nel vocabolario quotidiano! La prima botta di fortunella giunge da Giove che, entrando il 1° luglio nella vostra costellazione, farà tirare lunghi respiri di sollievo, specie se i precedenti periodi son stati tosti. Da allora in avanti vi attendono dunque novelle speranze, ottimizzazioni e realizzazioni: ragion per cui se qualcosa attualmente non funge pazientate fino alla data sopra elencata. Ciò non significherà camminare su tappeti di velluto ma riscontrare dei miglioramenti sul fronte generale. Per esempio quando Marte farà l’antipatico: ovvero dal 24 gennaio al 3 marzo, dal 19 maggio al 28 giugno e dalla fine di settembre alla fine di novembre, potreste riscontrare degli inghippi, trattare con dei brocchi, beccare una fregatura, tentennare dinanzi ad opzioni e scelte, ricevere dei comunicati sconfortanti, subire uno smacco, avere dei fastidi per congiunti o anziani signori o delle noie sul lavoro dove il caos regnerà sovrano. D’uopo effettuare degli obbligatori pagamenti onde non incappare in sanzioni! Anche l’ambito affettivo risentirà favorevolmente di propizi transiti planetari e quello che accadrà porterà sulla strada della saggezza e della maturità. Qualche fidanzatino o convivente a nozze convolerà, chi e soletto una bella amicizia imbastirà e qualcheduno nonno diventerà. L’estate sarà un po’ differente da quelle degli anni antecedenti in quanto riuscirete a cavarvi sfizi a cui avevate sempre rinunciato, così come potreste gioire per un bimbetto, ricevere dei soldi inattesi, frequentare buontemponi, cambiare look, fare un bel viaggetto anche se qualcosina turberà. Qualche nativo varierà una parte di stile di vita, altri dovranno essere molto accorti nel riporre fiducia in furbi marpioni. Di un figliolo andrete orgogliosi e brinderete ad un lieto evento. Quindi se avete in mente dei progetti sappiate che il 2026 è adattissimo per qualsiasi genere di impresa e di riuscita. Tassativo invece sorvegliare la salute specie per quanto concerne pressione, circolazione, stomaco, occhi, tiroide, vie urinarie e organi di riproduzione.

V E R G I N E

Non supponete neppure come siano convulsi e rivoluzionari i mesi del 2026 e quante cose muterete od ottimizzerete rispetto agli anni antecedenti quando tante situazioni sembravano bloccate, ritardate od impedite… A partire dal 14 febbraio Saturno non forma più un’opposizione col Sole consentendo così, ad una buona fetta di nativi, di concretizzare sogni e desideri… Via libera quindi a progetti ed iniziative, a patto ovviamente di non strafare, avere le idee chiare, essere prudenti, seguire i consigli dati e non andare oltre i vostri limiti… Potrete inoltre dare una svolta alla vita, mandare a quel paese stolti personaggi, recuperare quattrini, ritornare ragazzini, vincere qualcosina o recuperare dei soldini, sistemare una casina e fare della speranza un capitale su cui investire l’avvenire. L’unico neo è costituito dal bellicoso Marte che, dal 4 marzo al 9 aprile, dal 29 giugno all’11 agosto e dal 25 novembre al 31 dicembre, degli inghippi od incavolature potrebbe procacciare… ma non importa: voi proseguite per la vostra viuzza fregandovene altamente di chiunque, per invidia, stupidità o gelosia, cerchi di sbarrarvi la via! In ambito professionale ci saranno delle variazioni all’interno dell’habitat dove operate. Qualche nativo andrà in pensione, altri varieranno mansione, altri ancora opteranno per drastiche risoluzioni. Imbastirete novelle conoscenze, aderirete a manifestazioni, pranzi e cenoni, vi toglierete degli sfizi, solennizzerete una nascita o altro evento e, se qualcosa andrà inizialmente storto, riprovateci e non arrendetevi! In amore non date nulla per scontato in quanto può accadere l’inusitato compreso il fatto di reperire l’amore agognato o ricevere delle proposte da considerare… Se di partner ne avete uno litigherete per sciocchezzuole mentre le coppie ben assortire opteranno per un consolidamento. Qualcuno mamma, papà o nonno diventerà. In estate viaggerete e dei maliosi posti visiterete. Riguardo la salute sappiate che l’intestino, la tiroide, i reni, le arterie, la vescica o gli organi riproduttivi additeranno qualche disturbino. Non esagerate con dolcetti, fritti o sughetti specie se appartenete alla categoria dei ghiottoni! Chiuderete l’anno con una grossa sorpresa!

B I L A N C I A

Vi attende un anno grandioso ma ambivalente in quanto se Giove, dal 1° luglio, concede le proprie grazie costellando il cammino di gioie, successi, progressi, avanzamenti ed appagamenti, da dietro la porticina spunta l’ombra di Saturno, dal 14 febbraio in opposizione al vostro Sole natale, pronto a mettere lo zampino in ciò che avrete in mente di attuare procacciando incavolature, temporanee stonature, ritardi, contrattempi, situazioni grottesche o contatti con gente preposta a far salire i fumenti o minare leggermente quell’equilibrio di cui necessitate. Vi toccherà far piazza pulita di mezze calzette o persone invidiosette, selezionare le amicizie, sostenere un familiare e non concludere affari senza prima esservi rivolti ad un bravo consulente. Tra marzo e agosto un evento spettante voi o familiari richiederà degli sborsi compresi dei festeggiamenti in grande stile. Rimarrete di marmellata dinanzi ad una scoperta inopinata e in fatto di finanze, pur dovendo economizzare, non vi potrete lamentare. In ambito professionale, a parte un leggero trambusto, avrete modo di fare un salto di qualità. In amore, se liberi di stato e di cuore, vi troverete scaraventati nel bel mezzo di una storiella simpatica ma enigmatica oppure conquisterete il cuoricino di chi faceva il prezioso mentre tra accoppiati i malintesi saranno assicurati. Un amore di vecchia data prenderà invece una piega diversa e qui, starà a voi compiere una scelta. Quando Marte sarà benevolo, ossia dal 24 gennaio al 4 marzo, dal 29 giugno all’11 agosto e dal 29 settembre al 31 dicembre, le sorprese abbonderanno, vi concederete viaggi e diletti o combinerete qualcosa di entusiasmante con gli amici prediletti. Se appartenete alla stirpe dei bilancini accomodanti sappiate che la vostra sensibilità talvolta verrà ferita, che la gente col suo menefreghismo allibirà… ma voi continuate a guardare avanti dove ci sarà ancora tanto da vedere e godere! Il vigore fisico dipenderà dalla prevenzione: quindi niente avventatezze, sorvegliate regolarmente la vista, le vie urinarie i reni, gli organi digestivi, la pressione e, se accusare dei malesseri effettuate degli esami e andate dal dottore!

S C O R P I O N E

Il vostro sarà un anno di scelte e di decisioni da prendere saggiamente e, all’occorrenza, estrapolando il famigerato pungiglione, quantunque reputiate di venir presi per i fondelli da tipi più scaltri che belli... Nel 2025 siete incappati in problemi di ogni sorta, il contegno di qualcuno vi ha lasciato di baccalà e, in vari frangenti, avete dovuto ingollare rospi o far buon viso a cattivo gioco. Adesso, il novello 2026, porterà con sè il germe del cambiamento, nel senso di variare ciò che faceva angustiare o appellarvi all’inventiva al fine di dare scacco matto a chiunque voglia vedervi sconfitti. Con l’appoggio un Marte compiacente dal 4 marzo al 10 aprile, nel pieno dell’estate o tra l’autunno e l’inverno, la spunterete e, in cuor vostro esulterete... Di avvenimenti inaspettati ne succederanno tanti compreso il fatto di mandare a stendere gli stolti coltivando unicamente amicizie, collaborazioni ed affetti valevoli e sinceri. Però attenzione... perché dal 1° luglio Giove formerà una quadratura con vostro Sole natale, rischiando di minare le finanze, porvi dinanzi ad ostacoli o ritardi, alimentado preoccupazioni per qualcuno a cui volete bene o favorendo abbagli... Quindi, da tal data, la prudenza non sarà mai troppa.. In primavera sarete infervorati ed accalorati a causa delle mille cose da sbrigare e, per sanare il corpo e sgombrare la mente, in estate converrebbe alzare le tende e librare per qualche interessante località. Qualcuno di voi dovrà sistemare qualcosa riguardo una casa o proprietà, altri saranno crucciati per il latitante benessere di un congiunto, amico o conoscente. In amore siate consapevoli di ciò che volete: se liberi dichiaratevi, se accoppiati approfondite l’intesa sostenendo il partner in un’impresa e, se tentennanti sul fatto di portare o meno avanti una relazione, riuscirete ad avere le idee chiare. Non accontentandovi delle bricioline, mirerete in alto riuscendo là dove altri avrebbero gettato la spugna… Tante saranno le sorprese e una di queste vi strabilierà. Riguardo la salute soffrirete di disturbi connessi ai nervi, ai legamenti, alla schiena, alla tiroide, al pancino, al sistema circolatorio o venoso. Colesterolo e glicemia da sorvegliare.

S A G I T T A R I O

Il 2026, pur celando ancora qualche pecca, risulterà essere meno malandrino… Già… perché dopo anni torchianti, segnati dalla verga di Saturno comincerete, se appartenenti al 1° o II° decano, grazie allo sfratto di tal malvagio pianeta, a scrollarvi di dosso il torpore di problemi costanti, pensieri vaganti, fastidi di salute o valute, battaglie combattute e mai vinte, e il tutto in un succedersi di accadimenti sorprendenti anche se, in svariate contingenze, le balordaggini altrui urteranno ma voi siete troppo buoni e a volte non capite che le persone vanno prese per quel che sono… In ambito professionale qualche nativo operante autonomamente, tartassato da tasse, se già non successo ultimamente, chiuderà i battenti, altri riceveranno proposte allettanti, altri ancora avanzeranno di grado: tutto dipende dall’Ascendente… Dalla primavera in poi tante cosine cambieranno e il destino giocherà a vostro favore malgrado subentrino delle improvvise seccature e dei ritardi in ciò che pensavate si concretizzasse nei primi sei mesi dell’anno. Però di qualsiasi natura sia il vostro corruccio lo dimezzerete! Sotto pressione rimangono i nati tra il 10 e il 20 dicembre che assorbiscono ancora le codate del summenzionato pianeta… Insomma dei progressi li denoterete pur dovendo adoperarvi al massimo per migliorare le condizioni di vita e in ciò qualcuno vi potrà aiutare. In amore gli accoppiati stufi ed annoiati si disgiungeranno, i giovincelli si innamoreranno mentre, se più giovani non siete, forse nonni diverrete … Chi va d’accordo con il partner invece organizzerà qualcosa di esilarante. Fattibile una cerimonia a cui presenziare, un alloggio da sistemare e un boom di improvvisate. Una pecca proverrà da un commiato, un dispiacere, una fregatura e un malatino da accudire. Economicamente dovrete tirare la carretta ma un’entrata di denaro o un appoggio dall’esterno vi gratificherà. In estate effettuerete un viaggio pieno di improvvisate. Dal 1° luglio, con l’appoggio del trigono di Giove, succederà qualcosa di bello non esclusa, per chi gioca, una botta di fortunella… Se soffrite di fastidi ai denti, agli arti o all’intestino, sappiate che un bravo competente li allieverà. Da sorvegliare i reni, le funzioni epatiche e pancreatiche.

C A P R I C O R N O

Ed eccolo qui un anno traboccante di scossoni ma anche di compiacimenti … Tanto per cominciare dal 14 febbraio Saturno si pone in aspetto di quadratura col vostro Sole natale mettendo a dura prova i nervetti rendendo irritabili persino i più equilibrati… Tal dissonanza planetaria contribuirà a rendere le settimane sconquassate, rigurgitanti di improvvisate quasi come se, di punto in bianco, qualcosa dato per assodato pigliasse una piega diversa da come immaginato… Per vivere serenamente congedate la zucconaggine, trasformatevi interiormente ed esteriormente, non permettete che vi si pigli per i fondelli e pensate seriamente di materializzare quella che fino a ieri sembrava un’utopia… In ambito operativo non sempre andrà tutto alla perfezione ma adeguarsi ed auto incentivarsi sarà il metodo migliore per guadagnare stima ed onore. Chi è stufo del lavoro molto probabilmente lo cambierà, chi è in cerca di occupazione, dopo la primavera, la rinverrà mentre chi è alle prese con le costanti paturnie altrui opterà per un taglio netto grazie anche all’appoggio di una persona saggia così come subentreranno delle gaiezze relative ad un bimbetto o una donzella. Sentimentalmente siate tolleranti: il partner va accettato nella sua integrità mentre, se inappagati e malcontenti, vi disgiungerete senza più ripensamenti e, se soli soletti, incrocerete qualcuno atto a stuzzicare la vostra fantasia o colpirvi immediatamente. Dal 4 marzo al 9 aprile, dal 19 maggio al 28 giugno e dopo settembre con Marte che arride, avrete modo di spostarvi, fare curiose esperienze, avere le vostre rivincite, aumentare i guadagni o, se dediti a mansioni connesse con l’arte, lo spettacolo o l’estetica, ottenere dei successoni alla faccia di chi vi criticava e sottovalutava. Nei restanti periodi invece, quando Marte non sosterrà, meglio usare prudenza in qualsiasi settore, eludere transazioni e faccende che non andrebbero a buon fine. Qualche nativo cambierà la macchina, modificherà qualcosa in casa, parteciperà a cerimonie o, se fidanzato, si accaserà. La salute richiederà cure da effettuare e medici da contattare. Fastidi a gambe, piedi, schiena o basso ventre. Occhio pure a non scivola

A C Q U A R I O

Il 2026 sarà per voi un anno importante, capriccioso e strampalato nonché intenzionato a sconquassare quell’equilibrio di cui tanto abbisognate. Tanti pensieri affolleranno la mente al punto di non capire in quale direzione abbia intenzione di condurvi… Con Giove, dal 1° luglio opposto al Sole, qualche smacco ve lo dovete aspettare così come delle arrabbiature o dei corrucci lambiranno il settore della famiglia o del lavoro, un congiunto farà stare sulle spine, resterete ammutoliti dinanzi a fatti e persone ardue da inquadrare e l’ingombrante presenza di doppiogiochisti farà salire i fumenti… Molta prudenza andrà altresì adoperata con le finanze onde scagionare imbrogli o fregature. Tra tante nubi però, non mancheranno i vostri momenti di gloria e con un Saturno effervescente, a partire dal 14 febbraio, potrete avviare dei significativi progetti, superare una prova, ricevere proposte allettanti, variare lo status quo, risolvere una spinosa questione o ricevere delle notizie atte a rendere il cuor contento. Poi arriverà l’estate con le sue sorprese e le risposte tanto attese permettendo, ai più audaci, di buttarsi a capofitto in eventuali nuove imprese.… Occhio però perché con Marte ostile dal 19 maggio al 28 giugno e dal 29 settembre alla fine di novembre, potreste rimanere allibiti da presunti amici, dover scegliere tra due o più opzioni, beccare delle delusioni. In ambito affettivo invece potrà accadere di tutto: dalla rottura inaspettata alla storia consolidata, dal voluttuoso capriccio all’amore sublimato. Qualcuno opterà per un matrimonio altri per una divisione e soltanto le coppiette ben assortite non avranno di che temere. Le vacanze saranno indimenticabili ed effervescenti, chi è alla ricerca di un impiego lo scoverà e chi è soletto si accoppierà. Qualcuno papà, mamma o zio diventerà. Effettuerete un acquisto imponente o vi caverete un capriccio. D’obbligo tutelarvi contro malandrini e furtarelli. Un problema proverrà da litigi con un parente impertinente e da una salute da sorvegliare minuziosamente specie per quanto concerne la circolazione, il sistema venoso, la vista, i nervi e il cuoricino. Anche il colesterolo e i trigliceridi andranno regolarmente controllati, come la pressione.

P E S C I

Questo dovrebbe essere un anno gaudente ma… solo per i più ottimisti… perché i cronici pessimisti seguiteranno a vedere il bicchiere mezzo vuoto, col timore di non farcela a superare le difficoltà od ingigantendo ogni ostacolo di comune amministrazione. Ma una squisita novella arriva per tutti visto che Saturno dal 14 febbraio alzerà le tende consentendo di vivere più serenamente… L’essenziale sarà avere le idee chiare sia in fatto di lavoro che di finanze, andare oltre le apparenze, organizzarvi al fine di aumentare i proventi, ampliare l’attività e lanciarvi in imprese atte a dare buoni frutti. Quando Marte farà il bizzoso, ovvero dal 4 marzo al 9 aprile, dal 29 giugno all’11 agosto e dal 25 novembre al 31 dicembre, aspettatevi delle delusioni, dei contatti con mezzi marpioni, degli scotti da pagare a seguito di madornali distrazioni, il rischio di smarrire oggetti, un viavai di uscite ed entrate, nelle novelle non propriamente beate e delle scelte da compiere con grinta e fermezza. Se avete delle questioni in sospeso le decifrerete, un mutuo o dei debiti, pian piano li salderete, e lo stesso vale per eventuali problemi di salute, mentre nelle amicizie e negli affari bisognerà drizzare le antenne e non credere che tutti viaggino col vostro codice d’onore. In tema figliolanza potrete andar orgogliosi a patto di dialogare in nome di quel rispetto che è alla base di ogni rapporto interpersonale. Non tarpate le ali alla provvidenza e accendete a qualche Santo un lumicino affinché si avveri quello in cui avete sempre sperato! Se vi piace viaggiare non avrete che l’imbarazzo della scelta anche se qualcuno si recherà nel medesimo posto dello scorso anno. Un parente invece impensierirà. Il campo sentimentale merita un discorso a parte in quanto se stufi di una storia la troncherete e lo stesso vale per altri rapporti interviduali, se siete ancora alla ricerca di un animuccia gemella la scoverete mentre, se ben appaiati, abbozzerete progetti in grande stile. Se da tempo attendete una risposta importante sappiate che arriverà così come vi accadranno cose belle ma strane, effettuerete acquisti interessanti e chi vi vuole bene vi solleverà da fardelli pesanti. Riguardo la salute soffrirete di processi infiammatori, cistite, colite, allergie, ritenzione idrica, doloretti vaganti e schiena dolorante.

E che, con l’appoggio delle stelle, il 2026, porti ad ognuno pace, amore, salute e serenità.