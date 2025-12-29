L'Oroscopo di Corinne: speciale Capodanno

ARIETE: Col supporto del primo quarto di Luna, che il 27 dicembre si forma nella vostra costellazione, passerete un bel Capodanno malgrado dobbiate variare qualcosina nei programmi e poi soprassedete su un’ignominia al fine di non sciupare l’incanto di un fine anno da festeggiare giocosamente. Qualcuno vi farà una sorpresina. Per favorir la buona sorte: A mezzanotte baciate chi vi sta intorno perché, il bacio del 31, contiene energie positive per rafforzare vincoli amichevoli od affettivi.

TORO: Se avete voglia di folleggiare approfittate di un Capodanno da trascorrere con gente ruspante così come, per un pelo sfilacciato, scamperete un guaio. Se ricevete un invito accettatelo e non disdegnate delle solenni abbuffate. Una dimostrazione di affetto o amicizia vi commuoverà. Per favorir la buona sorte: Un’ arcaica usanza suggerisce di intingere il dito in un bicchiere di spumante e passarlo dietro l’orecchio. Perché non provare? Magari è la volta buona che la fortuna vi viene a trovare …

GEMELLI: Buttate a mare paure ed insicurezze perché si sta aprendo un ciclo di rigenerazione atto a condurvi lontano a patto di tagliare i rami secchi del passato e rivalutare chi vi ha sempre spalleggiato. Ovunque trascorriate il Capodanno vi divertirete un sacco… un po' meno chi sarà costretto a rimanere a casina. Per favorir la buona sorte: Risulterà essere di ottimo auspicio gettare roba vecchia, indossare un indumento nuovo, tenere in tasca dell’alloro. Tassativo non spazzare per terra il 1° gennaio!

CANCRO: Accogliere il novello anno col partner o con amici, gettare alle ortiche preoccupazioni e crucci, scansare benemeriti imbecilli, non crearsi delle fisime, sarà il modo migliore per trascorrere beatamente la sera del 31 dicembre. Non negate un favore a chi ne abbisognerà e sappiate che, se un imprevisto farà incavolare, una gioia farà tripudiare. Per favorir la buona sorte: Fondamentale, a mezzanotte in punto, stringere in pugno un rosso cornetto per veder realizzato un sogno giacente nel cassetto.

LEONE: Pur non essendo in vena di follie riuscirete, forse all’ultimo istante, a trascorrere delle feste ruspanti magari insieme a gente che non vedevate da tempo o con chi vi sta più a cuore. Cercate solo di non stressarvi od agitarvi per un inconveniente di comune amministrazione. E poi accogliete a braccia aperte un 2026 veramente carico di sorprese. Per favorir la buona sorte: Includete nel desco le lenticchie. Simbolicamente tengono lontana l’indigenza e, al giorno d’oggi, meglio farne un’indigestione…

VERGINE: Anche se spossati aderite egualmente ad una festa o ad una tavolata dove vi sollazzerete più di quanto ipotizzate anche se qualcosina continua a turbare. Occhio pure a non strafare e a non dar retta a dei benemeriti sbruffoni… Fattibile che presto subentri un altro evento che varrà la pena festeggiare! Sorpresina in arrivo. Per favorir la buona sorte: Lo zampone e il cotechino auspicano floridezza e sensualità: se ne mangiate almeno una fetta di entrambi, quattrini e performance saranno garantite!

BILANCIA: “Chi ride a Capodanno continuerà per tutto l’anno”: regolatevi e spassatevela perché la vita è un lampo ed assaporare attimi gaudenti leva tanti tormenti… Fattibili degli auguri impensati, dei corrucci per un familiare e dei brindisi peculiari. Tenetevi solo nel mangiare specie se il pancino propende a singhiozzare. Per favorir la buona sorte: Indossare il 31 lingerie rossa porta bene però… al fine di ottenere i risultati sperati, entro due giorni dovete buttarla via, senno dà l’effetto contrario!

SCORPIONE: Nel corso della settimana fate valere delle sacrosante ragioni e non angustiatevi per il contegno di esseri immeritevoli di considerazione. Il Capodanno invece risulta essere singolare con tanto di sorpresa finale… I nati in novembre si guardino da furti e controllino l’alimentazione… Un comunicato inaspettato vi lascerà di baccalà. Invito inaspettato. Per favorir la buona sorte: Salutate l’arrivo del nuovo anno con 12 inchini, spegnendo e riaccendendo, per altrettante volte, l’interruttore della luce.

SAGITTARIO: I problemi incalzano ma dedicare un minimo di spazio al sollazzo vi farà sicuramente bene: ragion per cui accettate un invito, organizzate qualcosina di carino e pensate ad obliare le inquietudini davanti a succulenti manicaretti. Favoriti gli spostamenti o i cenoni insieme ad amiconi… Una chiamata vi sorprenderà. Per favorir la buona sorte: Spiluccare dei chicchi di melograno e mettere, dopo mezzanotte, dei grani di sale grosso sotto lo zerbino, scaccerà le rogne e vi proteggerà!

CAPRICORNO: Che impresa da certosini far mutare idea chi vuol costantemente aver ragione… Evitate quindi di intavolare discussioni propense a far rodere il fegato. Se andate a festeggiare con il partner o con gli amici più cari il divertimento sarà garantito anche se vi manca qualcosa o qualcuno che vorreste accanto.… Per favorir la buona sorte: “Chi mangia uva a Capodanno conta i quattrini tutto l’anno” … Dateci quindi dentro, preferendo quella bianca, da spiluccare insieme ai commensali.

ACQUARIO: Il desiderio maggiore consisterà nel rimuovere un’annata complicata e, grazie allo stimolo e alla proposta di amici o di qualcuno che vi è affezionato, trascorrerete un raggiante Capodanno insieme a chi sa farvi divertire. Combino carino. Qualcuno opterà per un viaggetto altri invece preferiranno un’atmosfera più intima e meno chiassosa. Dono in arrivo. Per favorir la buona sorte: Bruciate il vecchio calendario affinché il fuoco annulli il passato e apra un inedito vantaggioso varco sul futuro.

PESCI: Dopo un anno trascorso all’ombra di Saturno tirerete finalmente boccate di ossigeno riuscendo così a trascorrere un Capodanno scintillante dove la vicinanza di persone giocose infonderà allegria, malgrado un guizzo di stanchezza colga alla sprovvista chi ha sgobbato tutto il giorno. Rammentate pure di brindare alla futura soluzione di un tormentone. Per favorir la buona sorte: Lo sapevate che incontrare il 1° gennaio un uomo sarà molto beneaugurante? Un po' meno l’incontrare una donna.

E che le stelle brillino su di un Capodanno carico di speranze e di gioie per l’anno che verrà…