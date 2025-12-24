Rientro a distanza per gli studenti del Collège Charles III

Il Governo del Principato di Monaco ha annunciato che la rentrée scolastica del 5 gennaio per i 840 studenti dell’ex Collège Charles III si svolgerà in modalità didattica a distanza. La decisione è stata presa a seguito delle verifiche sul pendio che sovrasta l’edificio, monitorato attentamente da diversi anni per garantirne la stabilità.

I lavori di consolidamento della parete di sostegno, iniziati a luglio 2025, proseguiranno durante le vacanze di Natale, dopo i sondaggi effettuati nel periodo della Toussaint. Le ultime misurazioni hanno evidenziato un acceleramento del fenomeno di deformazione, rendendo necessarie ulteriori verifiche da parte di un ufficio tecnico specializzato, i cui risultati saranno disponibili il 4 gennaio 2026.

Il Governo del Principato ha sottolineato che non verrà posto alcun rischio per la sicurezza di studenti, insegnanti, personale scolastico e associazioni che utilizzano le strutture. Una decisione definitiva sulla possibilità di riprendere le lezioni in presenza sarà presa nella prima settimana di gennaio, considerando anche alternative come lo spostamento temporaneo delle attività su un altro sito.

La Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport informerà nei prossimi giorni i genitori sulle modalità di attuazione della didattica a distanza, garantendo continuità educativa per tutti gli studenti.